Лица страха: история самых необычных масок вратарей НХЛ

Особенно в НХЛ 1970-х-80-х, когда вратари стали превращать свою экипировку в галерею страхов, символов и личных манифестов. В этом материале — история десяти масок, которые стали легендами.
Начало: Жак Плант и его революция
До 1959 года ни один вратарь в НХЛ не выходил на лед в защитной маске. Это считалось трусостью, нарушением «мужественного» кода. Все изменил Жак Плант, голкипер «Монреаль Канадиенс». Получив удар шайбой в лицо, он отказался возвращаться в игру без маски. Несмотря на сопротивление тренеров, Плант настоял на своем — и выиграл. Маска, сшитая вручную из стекловолокна, стала его визитной карточкой и открыла новую эру.
Маска Планта была простой, белой, без рисунков, но в ее пустоте и была сила — она казалась бесстрастной, как лицо привидения. Она напоминала театральную маску, скрывающую эмоции. С этого момента началось настоящее художественное переосмысление роли вратаря.
Кен Драйден: маска-загадка
Следующим этапом стали маски Кена Драйдена, сменщика и преемника Планта в «Канадиенс». Драйден выступал в начале 1970-х и известен своей философской натурой. Его маска долгое время оставалась абсолютно белой — никаких линий, рисунков, даже логотипа. Позднее он играл в маске с полосками в цветах «Монреаля».
Этот визуальный минимализм только усиливал ауру загадочности. Слухи ходили разные: от того, что он не любит внимание, до версий, что маска — метафора «чистого сознания». В эпоху, когда маски начали становиться более агрессивными, пустое «лицо» Драйдена выглядело зловеще.
Жиль Грэттон: дикая душа в дикой маске
Если бы вратарские маски вручались по знаку зодиака, Жиль Грэттон точно был бы Львом. Вратарь «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» известен не только своей эксцентричностью (он утверждал, что в прошлой жизни был гладиатором), но и одной из самых запоминающихся масок в истории.
На ней было изображено лицо дикого зверя — с клыками, расширенными зрачками и агрессивной мимикой. Она пугала даже своих. По словам соперников, появление Грэттона на льду с этой маской напоминало появление существа из фильма ужасов.
Гэри Симмонс: маска из фильмов ужасов
Голкипер «Калифорния Голден Силз» и «Кливленд Баронс» Гэри Симмонс был поклонником фильмов ужасов. Его маска, украшенная змеями и черепами, вдохновлялась классическими хоррорами.
Он первым в НХЛ стал использовать черную маску — на фоне белой формы и яркой рекламы арены это выглядело устрашающе. Его прозвище было «Кобра», и он полностью соответствовал образу — резкий, опасный, неуловимый.
Уэйн Стивенсон: маска с логотипом команды
Вратарь «Филадельфии Флайерз» Уэйн Стивенсон удивлял всех своими масками. Одна из самых известных — с изображением логотипа «Флайерз».
Маска выглядела необычно и запомнилась всем болельщикам. Она отражала дух «Broad Street Bullies» — агрессивного и боевого хоккея «Флайерз» тех лет.
Жиль Мелош: красочный герб на маске
Жиль Мелош, выступавший за «Миннесота Норт Старз» и «Кливленд Баронс», носил красочную маску с гербом клуба.
Эта маска запомнилась своими белыми узорами на черном фоне. Она будто издевалась над соперниками, провоцировала, вызывала неуверенность. Ее узнавали с трибун, и фанаты противника ненавидели ее почти так же, как и самих «Баронс».
Джерри Чиверс: шрамы на маске
Если у кого-то и была гениальная идея, как превратить защиту в историю, то это Джерри Чиверс из «Бостон Брюинз». Его маска украшалась нарисованными шрамами — каждый из которых якобы соответствовал тому, где он получил бы травму без нее.
В результате вся маска была покрыта «швами» — от носа до висков. Выглядело это мрачно и эффектно. Чиверс не просто защищал ворота, он превращался в живую легенду, как будто восставшую с поля боя.
Мюррей Баннерман: маска с перьями
Вратарь «Чикаго Блэкхокс» Мюррей Баннерман в 1980-х носил маску, которая была продолжением логотипа команды.
На ней были стилизованные перья, красные акценты и черные узоры. Маска запоминалась и была логичным продолжением формы «Чикаго».
Гэри Бромли: череп смерти
Гэри Бромли, голкипер «Ванкувер Кэнакс», носил одну из самых мрачных масок всех времен — с реалистичным изображением человеческого черепа. Не карикатура, не абстракция, а именно анатомически точный череп, нарисованный на белом фоне.
По иронии, прозвище Бромли было «Костлявый», и он с радостью его обыгрывал. Маска шокировала зрителей и противников. В темноте арены казалось, что на льду играет мертвец. Возможно, так соперники и чувствовали себя после его сэйвов.
Майк Палматир: смелые узоры
Майк Палматир, звезда «Торонто Мейпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз», старался отразить символику клуба на своих масках. Они были яркими, красочными, с узорами и обязательно в цветах команды.
Палматир создавал настроение: его маски не пугали, а привлекали и были продолжением игровых джерси.
Сегодняшние вратари по-прежнему украшают маски, но современные технологии сделали их частью аэродинамики, контроля температуры и даже безопасности шеи. Тем не менее дух 70-х и 80-х жив — фанаты до сих пор коллекционируют фотографии старых масок, художники создают реплики, а новые поколения голкиперов вдохновляются героями прошлого.
Маска вратаря — это не просто предмет экипировки. Это история. Личность. И то, что остается в памяти болельщика гораздо дольше, чем счет матча.