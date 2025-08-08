Лица страха: история самых необычных масок вратарей НХЛ

До 1959 года ни один вратарь в НХЛ не выходил на лед в защитной маске. Это считалось трусостью, нарушением «мужественного» кода. Все изменил Жак Плант, голкипер «Монреаль Канадиенс». Получив удар шайбой в лицо, он отказался возвращаться в игру без маски. Несмотря на сопротивление тренеров, Плант настоял на своем — и выиграл. Маска, сшитая вручную из стекловолокна, стала его визитной карточкой и открыла новую эру.