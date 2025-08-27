Суперзвезду НХЛ оштрафовали за пропуск одного дня военной службы

28-летний хоккеист должен был приступить к срочной службе в финской армии 15 апреля 2024 года, однако вместо явки подал запрос на отсрочку по состоянию здоровья. На следующий день его заявление было одобрено, однако у прокуратуры возникли претензии, поскольку фактически он пропустил один день службы без официального разрешения.
Рантанен утверждал, что не знал о точной дате начала службы и после разговора с руководителем спортивного центра Сил обороны Финляндии считал, что должен явиться на службу в июле 2024 года.
Окружной суд Хельсинки признал объяснения Рантанена несостоятельными и назначил ему штраф в размере 33 290 евро (3,1 млн рублей), обязав также выплатить 40 евро (3 700 рублей) в пользу государства. У хоккеиста есть право обжаловать решение суда.
В Финляндии срочная служба обязательна для всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы в зависимости от воинского звания и должности составляет от 6 до 12 месяцев. Для профессиональных спортсменов предусмотрена специальная программа, которая позволяет проходить адаптированную службу в спортивных центрах. Обычно это происходит летом во время межсезонья — служба распределяется на два этапа по три месяца.
В минувшем сезоне Рантанен провел 100 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, в которых набрал 110 (41+69) очков. По ходу сезона он был обменян из «Колорадо» в «Каролину», а затем в «Даллас», с которым подписал восьмилетний контракт на общую сумму 96 млн долларов. Благодаря этому контракту Рантанен вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.