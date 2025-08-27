Суперзвезду НХЛ оштрафовали за пропуск одного дня военной службы

В Финляндии срочная служба обязательна для всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы в зависимости от воинского звания и должности составляет от 6 до 12 месяцев. Для профессиональных спортсменов предусмотрена специальная программа, которая позволяет проходить адаптированную службу в спортивных центрах. Обычно это происходит летом во время межсезонья — служба распределяется на два этапа по три месяца.