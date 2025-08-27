18-летний российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

18-летний Рябкин набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах USHL за «Маскегон» в сезоне-2024/2025, став лучшим игроком клуба и девятым по среднему количеству очков, набранных за игру. В плей-офф он набрал еще 16 (9+7) очков за 14 матчей. Рябкин начинал сезон-2024/2025 в команде московского «Динамо». До ухода из клуба он сыграл матчи во всех трех командах системы московского клуба. Он провел два матча в КХЛ, где не отметился результативными действиями, принял участие в восьми играх ВХЛ, в которых сделал две результативные передачи, а также набрал 12 (1+11) очков в 15 встречах в МХЛ. Большую часть сезона он провел в США, куда уехал после того, как московский клуб расторг с ним контракт.