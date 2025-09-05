Клуб НХЛ представил форму, которая светится в темноте: видео

По задумке дизайнеров светящаяся форма является отсылкой к биолюминесценции — излучению света живыми организмами. Эта способность есть у многих морских обитателей. Кракен, в честь которого клуб получил свое название, — обитающее в морских глубинах мифологическое чудовище гигантских размеров.
Клуб отмечает, что новые джерси «вдохновлены завораживающей красотой глубоких вод северо-запада Тихого океана». Полосы на руках имитируют сигналы гидролокатора. В новом сезоне альтернативный комплект будет задействован в 12 играх регулярного сезона, первая из которых пройдет 1 ноября с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 8 октября. Будут сыграны три встречи.
«Сиэтл Кракен» выступает в НХЛ с сезона-2021/22, За время существования франшизы было заиграно 59 хоккеистов из них не было ни одного игрока с российским паспортом.