Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

НХЛ включила четырех россиян в топ-10 вратарей НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил рейтинг топ-10 лучших вратарей лиги перед стартом нового регулярного сезона.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

В десятку лучших вошли сразу четверо россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, которые заняли места со второго по четвертое, и Илья Сорокин, расположившийся на шестой строчке. Это наибольшее представительство в топ-10 среди всех стран — у американцев, канадцев и шведов в десятке лучших по два вратаря.

Возглавил рейтинг американец Коннор Хеллебайк, который в прошлом сезоне выиграл «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Топ-10 лучших вратарей перед стартом сезона НХЛ:

  1. Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег Джетс»)
  2. Андрей Василевский (Россия, «Тампа-Бэй Лайтнинг»)
  3. Игорь Шестеркин (Россия, «Нью-Йорк Рейнджерс»)
  4. Сергей Бобровский (Россия, «Флорида Пантерз»)
  5. Джейк Оттинджер (США, «Даллас Старз»)
  6. Илья Сорокин (Россия, «Нью-Йорк Айлендерс»).
  7. Джордан Биннингтон (Канада, «Сент-Луис Блюз»)
  8. Филип Густавссон (Швеция, «Миннесота Уайлд»)
  9. Дарси Кемпер (Канада, «Лос-Анджелес Кингз»)
  10. Линус Улльмарк (Швеция, «Оттава Сенаторз»)

В последних двух сезонах Сергей Бобровский с «Флоридой» становился обладателем Кубка Стэнли. Ранее аналогичного успеха вместе с «Тампой» добивался Андрей Василевский (2020, 2021).

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.