НХЛ включила четырех россиян в топ-10 вратарей НХЛ

В десятку лучших вошли сразу четверо россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, которые заняли места со второго по четвертое, и Илья Сорокин, расположившийся на шестой строчке. Это наибольшее представительство в топ-10 среди всех стран — у американцев, канадцев и шведов в десятке лучших по два вратаря.