НХЛ включила четырех россиян в топ-10 вратарей НХЛ

В десятку лучших вошли сразу четверо россиян: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, которые заняли места со второго по четвертое, и Илья Сорокин, расположившийся на шестой строчке. Это наибольшее представительство в топ-10 среди всех стран — у американцев, канадцев и шведов в десятке лучших по два вратаря.
Возглавил рейтинг американец Коннор Хеллебайк, который в прошлом сезоне выиграл «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.
Топ-10 лучших вратарей перед стартом сезона НХЛ:
- Коннор Хеллебайк (США, «Виннипег Джетс»)
- Андрей Василевский (Россия, «Тампа-Бэй Лайтнинг»)
- Игорь Шестеркин (Россия, «Нью-Йорк Рейнджерс»)
- Сергей Бобровский (Россия, «Флорида Пантерз»)
- Джейк Оттинджер (США, «Даллас Старз»)
- Илья Сорокин (Россия, «Нью-Йорк Айлендерс»).
- Джордан Биннингтон (Канада, «Сент-Луис Блюз»)
- Филип Густавссон (Швеция, «Миннесота Уайлд»)
- Дарси Кемпер (Канада, «Лос-Анджелес Кингз»)
- Линус Улльмарк (Швеция, «Оттава Сенаторз»)
В последних двух сезонах Сергей Бобровский с «Флоридой» становился обладателем Кубка Стэнли. Ранее аналогичного успеха вместе с «Тампой» добивался Андрей Василевский (2020, 2021).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.