Российский вратарь сменил клуб в НХЛ

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один сезон. Зарплата Георгиева в «Баффало» составит 825 тыс. долларов в год, что соответствует минимальному контракту в НХЛ.
Георгиев выступает в НХЛ с 2018 года. За семь с половиной лет он провел 323 матча в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых одержал 160 побед (11 — всухую), пропуская в среднем 2,96 шайбы за игру и отражая 90,3% бросков по своим воротам.
Минувший сезон стал худшим в заокеанской карьере Георгиева. Он провел 49 матчей в регулярке за «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых одержал 15 побед, отражая всего 87,5% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 3,47.
За место в основной ротации «Баффало» Георгиев будет бороться с 26-летним финном Укко-Пеккой Луукконеном, 32-летним американцем Алексом Лайоном и 23-летним канадцем Девоном Леви. Вероятно, новый сезон россиянин начнет в фарм-клубе «Баффало» в АХЛ.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче сезона «Баффало» дома сыграет с «Рейнджерс».