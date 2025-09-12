Российский вратарь сменил клуб в НХЛ

Георгиев выступает в НХЛ с 2018 года. За семь с половиной лет он провел 323 матча в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», в которых одержал 160 побед (11 — всухую), пропуская в среднем 2,96 шайбы за игру и отражая 90,3% бросков по своим воротам.