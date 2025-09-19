Капризов высказался о ситуации вокруг контракта с «Миннесотой»

«Вы знаете, что я люблю “Миннесоту”, и все это знают. У нас много времени, чтобы подписать контракт. Сейчас только 2025 год, и у меня еще один сезон по текущему соглашению. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, побеждать в матчах, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и быть победителем там. Сейчас я думаю только об этом. Мой агент общается с Билли и с клубом. Сейчас это не моя работа. Просто хочу быть сосредоточенным, готовиться к сезону и продолжать играть — вот и все», — сказал Капризов.