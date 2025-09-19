Ричмонд
Капризов высказался о ситуации вокруг контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ответил на вопрос о ситуации вокруг его контракта с клубом. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: David Berding/Getty Images

Ранее 28-летний россиянин отклонил предложение о новом восьмилетнем контракте с «дикарями» на общую сумму 128 млн долларов, который сделал бы его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. Следующим летом Капризов может стать неограниченно свободным агентом.

«Вы знаете, что я люблю “Миннесоту”, и все это знают. У нас много времени, чтобы подписать контракт. Сейчас только 2025 год, и у меня еще один сезон по текущему соглашению. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, побеждать в матчах, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и быть победителем там. Сейчас я думаю только об этом. Мой агент общается с Билли и с клубом. Сейчас это не моя работа. Просто хочу быть сосредоточенным, готовиться к сезону и продолжать играть — вот и все», — сказал Капризов.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. За пять лет он провел за клуб 344 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 407 (200+207) очков. «Миннесота» с Капризовым четырежды выходила в плей-офф, но ни разу не смогла пройти дальше первого раунда.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче сезона «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».