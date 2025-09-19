Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.90
П2
4.72
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2

В «Вашингтоне» высказались о возможном продлении контракта с Александром Овечкиным

Генменеджер столичного клуба рассказал, почему не торопится с принятием решения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, как смотрит на возможное продление контракта с Александром Овечкиным после сезона-2025/2026.

«Хочу оставить ему пространство для принятия решения, чтобы сезон прошёл так, как он сам желает. Если он захочет поговорить — поговорим, если нет — решим позже. Каждый раз, когда вижу его игру, я восхищаюсь тем, что ему 40 лет. Это не будет длиться вечно. Наблюдать за этим каждый вечер — удовольствие», — приводит слова Патрика RMNB.

Напомним, Александр Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Российский хоккеист не спешит с решением о продлении. По информации журналиста Итана Кадо, Овечкин ничего еще не решил по поводу своего будущего в хоккее и не успел поговорить ни с кем из администрации клуба, потому что вернулся в клуб только неделю назад. И «Вашингтон», и сам игрок планируют принимать решение, исходя из ситуации.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, «Вашингтон» 8 октября сыграет на своем льду с «Бостоном».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше