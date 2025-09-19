В «Вашингтоне» высказались о возможном продлении контракта с Александром Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, как смотрит на возможное продление контракта с Александром Овечкиным после сезона-2025/2026.
«Хочу оставить ему пространство для принятия решения, чтобы сезон прошёл так, как он сам желает. Если он захочет поговорить — поговорим, если нет — решим позже. Каждый раз, когда вижу его игру, я восхищаюсь тем, что ему 40 лет. Это не будет длиться вечно. Наблюдать за этим каждый вечер — удовольствие», — приводит слова Патрика RMNB.
Напомним, Александр Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Российский хоккеист не спешит с решением о продлении. По информации журналиста Итана Кадо, Овечкин ничего еще не решил по поводу своего будущего в хоккее и не успел поговорить ни с кем из администрации клуба, потому что вернулся в клуб только неделю назад. И «Вашингтон», и сам игрок планируют принимать решение, исходя из ситуации.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября, «Вашингтон» 8 октября сыграет на своем льду с «Бостоном».