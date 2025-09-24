Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь своего рекорда

Сеть продуктовых магазинов Giant Food в округе Колумбия выпустила кукурузные хлопья Ovi’s Great Crunch (англ. великий хруст Ови). Часть средств с их продажи пойдет в специальный фонд, который занимается поддержкой исследований детской онкологии.
В день старта продаж Овечкин посетил один из магазинов сети. 40-летний россиянин
выступил в роли работника кассы и бара, лично оплачивая покупки посетителей и раздавая тарелки с хлопьями детям.
«Овечкин отлично справился. Сначала был немного медлительным, но к концу отлично освоился. С кассой то же самое — как только нашел штрихкод, его уже было не остановить», — сказал представитель Giant Food Джонатан Аронс.
В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). По итогам сезона в активе российского нападающего 897 голов в регулярных чемпионатаха и 974 гола с учетом плей‑офф.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Вашингтон» дома сыграет с «Бостоном».