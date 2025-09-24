Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона»

Российский хоккеист Александр Овечкин пропустит второй матч предсезонного периода 26 сентября с «Филадельфией» перед новым чемпионатом Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил главный тренер команды Спенсер Карбери, слова которого приводит журналист Том Гулитти в своих соцсетях.
Ранее было известно, что Александр Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от остальной команды. Также россиянин не принял участие в матче с «Бостоном» (5:2).
Причиной этому стала травма нижней части тела, от которой россиянин постепенно восстанавливается. Сейчас, по информации журналистов США, Александр тренируется один, потому что у него запрет на контактную борьбу. Об этом свидетельствует джерси со специальной надписью.
Предстоящий сезон станет для Овечкина последним по действующему контракту с «Вашингтоном» и 21-м в карьере. В апреле этого года российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб. Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона». Это его единственный Кубок Стэнли за карьеру.
Сезон НХЛ начнется 8 октября 2025 года. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».