Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Лада
4
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона»

Форвард тренируется без команды уже несколько дней.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский хоккеист Александр Овечкин пропустит второй матч предсезонного периода 26 сентября с «Филадельфией» перед новым чемпионатом Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил главный тренер команды Спенсер Карбери, слова которого приводит журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

Ранее было известно, что Александр Овечкин второй день подряд тренировался отдельно от остальной команды. Также россиянин не принял участие в матче с «Бостоном» (5:2).

Причиной этому стала травма нижней части тела, от которой россиянин постепенно восстанавливается. Сейчас, по информации журналистов США, Александр тренируется один, потому что у него запрет на контактную борьбу. Об этом свидетельствует джерси со специальной надписью.

Предстоящий сезон станет для Овечкина последним по действующему контракту с «Вашингтоном» и 21-м в карьере. В апреле этого года российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству заброшенных шайб. Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона». Это его единственный Кубок Стэнли за карьеру.

Сезон НХЛ начнется 8 октября 2025 года. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше