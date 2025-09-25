Российский хоккеист НХЛ отправился в Россию из-за смерти отца

В прошлом сезоне Подколзин дошел с «Эдмонтоном» до финала Кубка Стэнли, где «нефтяники» уступили «Флориде» (2−4). 24-летний россиянин провел 104 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) очка. Он стал лидером команды по числу силовых приемов (311).