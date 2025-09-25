Российский хоккеист НХЛ отправился в Россию из-за смерти отца

«С прискорбием сообщаем, что отец Василия Подколзина трагически и скоропостижно скончался прошлой ночью. Нападающий возьмет отпуск, чтобы вернуться в Россию и провести время с семьей», — сказано в сообщении пресс-службы «Эдмонтона».
За сутки до трагедии Подколзин подписал с «Эдмонтоном» новый трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 2,95 млн долларов за сезон.
В прошлом сезоне Подколзин дошел с «Эдмонтоном» до финала Кубка Стэнли, где «нефтяники» уступили «Флориде» (2−4). 24-летний россиянин провел 104 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) очка. Он стал лидером команды по числу силовых приемов (311).
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче «Эдмонтон» дома сыграет с «Калгари».
В ближайшие полторы недели «Эдмонтон» проведет четыре предсезонных матча: против «Виннипега» (27 сентября), «Ванкувера» (29 сентября, 4 октября) и «Сиэтла» (2 октября).