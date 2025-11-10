Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.54
П2
4.24
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.44
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.00
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.39
П2
3.94
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.28
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Чикаго
5
П1
X
П2

Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время по дублю оформили Натан Маккиннон (7', 9') и Арттури Лехконен (41', 50'). У хозяев забивали Линус Карлссон (12'), Кифер Шервуд (22'), Дрю О’Коннор (48') и Джейк Дебраск (57'). Победу «Колорадо» на 68-й секунде овертайма принес точный бросок Гэвина Бриндли.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обоих голах Маккиннона и отметился двумя результативными передачами. На счету 30-летнего россиянина в этом сезоне 16 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (5+6) очков.

«Колорадо» одержал пятую победу в шести последних матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В среду, 12 ноября, «лавины» дома сыграют против «Анахайма».

Другие результаты игрового дня

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Питтсбург» (3:2). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов дебютировал в НХЛ, отразив 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Оттава» дома победила «Юту» (4:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» (5:4). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников и защитник «ураганов» Александр Никишин поучаствовали во второй шайбе своей команды и записали себе в актив по результативной передаче.

«Миннесота» дома победила «Калгари» (2:0). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

Ванкувер
4:5
1:2, 1:0, 2:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
10.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18643 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Джаред Беднар
Вратари
Кевин Ланкинен
(00:00-09:13)
Маккензи Блэквуд
(00:00-61:08)
Кевин Ланкинен
(09:32-56:32)
Кевин Ланкинен
(56:43-61:08)
1-й период
06:41
Нэйтан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
07:14
Тайлер Майерс
08:10
Нэйтан Маккиннон
(Виктор Олофссон, Валерий Ничушкин)
09:32
Джош Мэнсон
11:47
Линус Карлссон
(Эвандер Кейн, Филип Гронек)
16:47
Кэйл Макар
2-й период
21:44
Кифер Шервуд
30:08
Валерий Ничушкин
36:03
Виктор Олофссон
3-й период
40:28
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Брент Бернс)
46:45
Эвандер Кейн
47:26
Дрю О`Коннор
49:10
Том Вилландер
49:47
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
56:43
Габриэль Ландескуг
56:59
Джейк Дебраск
(Брок Босер, Куинн Хьюз)
Овертайм
61:08
Гевин Бриндли
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
Статистика
Ванкувер
Колорадо
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
