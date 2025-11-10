Две передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

У гостей в основное время по дублю оформили Натан Маккиннон (7', 9') и Арттури Лехконен (41', 50'). У хозяев забивали Линус Карлссон (12'), Кифер Шервуд (22'), Дрю О’Коннор (48') и Джейк Дебраск (57'). Победу «Колорадо» на 68-й секунде овертайма принес точный бросок Гэвина Бриндли.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в обоих голах Маккиннона и отметился двумя результативными передачами. На счету 30-летнего россиянина в этом сезоне 16 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (5+6) очков.
«Колорадо» одержал пятую победу в шести последних матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В среду, 12 ноября, «лавины» дома сыграют против «Анахайма».
Другие результаты игрового дня
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Питтсбург» (3:2). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов дебютировал в НХЛ, отразив 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Оттава» дома победила «Юту» (4:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Каролина» на выезде обыграла «Торонто» (5:4). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников и защитник «ураганов» Александр Никишин поучаствовали во второй шайбе своей команды и записали себе в актив по результативной передаче.
«Миннесота» дома победила «Калгари» (2:0). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.
Адам Фут
Джаред Беднар
Кевин Ланкинен
(00:00-09:13)
Маккензи Блэквуд
(00:00-61:08)
Кевин Ланкинен
(09:32-56:32)
Кевин Ланкинен
(56:43-61:08)
06:41
Нэйтан Маккиннон
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
07:14
Тайлер Майерс
08:10
Нэйтан Маккиннон
(Виктор Олофссон, Валерий Ничушкин)
09:32
Джош Мэнсон
11:47
Линус Карлссон
(Эвандер Кейн, Филип Гронек)
16:47
Кэйл Макар
21:44
Кифер Шервуд
30:08
Валерий Ничушкин
36:03
Виктор Олофссон
40:28
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Брент Бернс)
46:45
Эвандер Кейн
47:26
Дрю О`Коннор
49:10
Том Вилландер
49:47
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
56:43
Габриэль Ландескуг
56:59
Джейк Дебраск
(Брок Босер, Куинн Хьюз)
61:08
Гевин Бриндли
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит