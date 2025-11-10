Малкин превзошел редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ

Малкин записал на свой счет 145-ю результативную передачу на стартовый гол в матче и вышел на третье место по этому показателю среди действующих игроков, обойдя нападающего «Детройта» Патрика Кейна (144). Больше результативных передач на первый гол только у нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара (165) и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (167).