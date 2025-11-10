Малкин превзошел редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ

39-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды, ассистировав американскому нападающему Томми Новаку.
Малкин записал на свой счет 145-ю результативную передачу на стартовый гол в матче и вышел на третье место по этому показателю среди действующих игроков, обойдя нападающего «Детройта» Патрика Кейна (144). Больше результативных передач на первый гол только у нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара (165) и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (167).
В этом сезоне Малкин провел 17 матчей, в которых набрал 21 (3+18) очко. Он является лидером среди всех хоккеистов НХЛ по количеству результативных передач — его ближайшим преследователем является капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (17).
«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от лидирующей «Каролины». В пятницу, 14 ноября, «пингвины» на выезде сыграют против «Нэшвилла».
