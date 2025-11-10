Ричмонд
Малкин превзошел редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды, ассистировав американскому нападающему Томми Новаку.

Малкин записал на свой счет 145-ю результативную передачу на стартовый гол в матче и вышел на третье место по этому показателю среди действующих игроков, обойдя нападающего «Детройта» Патрика Кейна (144). Больше результативных передач на первый гол только у нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара (165) и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (167).

В этом сезоне Малкин провел 17 матчей, в которых набрал 21 (3+18) очко. Он является лидером среди всех хоккеистов НХЛ по количеству результативных передач — его ближайшим преследователем является капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (17).

«Питтсбург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, на один балл отставая от лидирующей «Каролины». В пятницу, 14 ноября, «пингвины» на выезде сыграют против «Нэшвилла».

Питтсбург
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18343 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джим Хиллер
Вратари
Сергей Мурашов
(00:00-58:10)
Дарси Кемпер
1-й период
08:48
Томас Новак
(Евгений Малкин, Паркер Уотерспун)
14:34
Сидни Кросби
14:58
Анже Копитар
(Кори Перри, Кевин Фиала)
2-й период
22:54
Райан Грэйвс
25:52
Коди Сиси
27:48
Энтони Манта
(Крис Летанг, Вилле Койвунен)
27:54
Дэнтон Хейнен
31:20
Бренд Кларк
36:40
Йоона Коппанен
3-й период
44:49
Кори Перри
(Коди Сиси, Тревор Мур)
51:52
Кевин Фиала
(Дрю Даути, Алекс Лафферье)
Статистика
Питтсбург
Лос-Анджелес
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
1
