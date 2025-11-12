Маккиннон повторил достижение Кучерова и установил рекорд «Колорадо»

Отметим также, что за три последних матча Маккиннон заработал 12 результативных баллов. Всего после 17 игр у него 32 очка в сезоне. На данный момент хоккеист стал одним из главных претендентов на «Арт Росс Трофи» в сезоне-2025/2026. Эта награда ежегодно вручается игроку, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ.