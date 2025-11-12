Маккиннон повторил достижение Кучерова и установил рекорд «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» отметился голевой передачей и продлил свою результативную до 10 матчей. В 11-й раз за карьеру в НХЛ Маккиннону удалось набирать очки на протяжении 10 матчей подряд.
Благодаря голевому пасу Маккиннон смог установить рекорд «Колорадо», став первым и пока единственным игроком, кому удавалось как минимум 11 раз выдавать 10-матчевые результативные серии. Ранее клубный рекорд в этом отношении принадлежал его соотечественнику Джо Сакику и Петеру Штястны (10 серий).
Среди действующих игроков лиги Натан смог повторить достижение форварда «Тампы» Никиты Кучерова и немецкого нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (11). Лидирует здесь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид (17), следом располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (12).
Отметим также, что за три последних матча Маккиннон заработал 12 результативных баллов. Всего после 17 игр у него 32 очка в сезоне. На данный момент хоккеист стал одним из главных претендентов на «Арт Росс Трофи» в сезоне-2025/2026. Эта награда ежегодно вручается игроку, набравшему наибольшее количество очков в регулярном чемпионате НХЛ.
Джаред Беднар
Джоэль Кенневилль
Скотт Уэджвуд
Лукаш Достал
00:28
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
07:23
Арттури Лехконен
11:23
Иан Мур
16:51
Джек Друри
16:51
Олен Зеллвегер
18:16
Лео Карлссон
(Джейкоб Труба, Трой Терри)
27:31
Джексон Лакомб
31:37
Габриэль Ландескуг
(Валерий Ничушкин, Сэм Малински)
45:47
Иан Мур
47:02
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
47:36
Джейкоб Труба
52:21
Мартин Нечас
57:39
Паркер Келли
(Нэйтан Маккиннон, Брок Нельсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит