Российский защитник «Бостона» вновь подрался в матче НХЛ

«Я особо его (Мэттьюса) не бил. Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня, или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать. Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте. На видео видно, что я попал ему грудью. Не было никакого намерения травмировать. Я просто жестко играю против лидеров соперника — это моя работа», — приводит слова Задорова сайт НХЛ.