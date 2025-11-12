Российский защитник «Бостона» вновь подрался в матче НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Никита Задоров применил силовой прием против форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса. Американец не смог продолжить игру и отправился в раздевалку из-за трамы нижней части тела. Матч между командами завершился со счетом 5:3 в пользу «Бостона».
Задоров прокомментировал ситуацию с силовым приемом, но заявил, что не понимает, в какой момент Мэттьюс мог получить травму.
«Я особо его (Мэттьюса) не бил. Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня, или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать. Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте. На видео видно, что я попал ему грудью. Не было никакого намерения травмировать. Я просто жестко играю против лидеров соперника — это моя работа», — приводит слова Задорова сайт НХЛ.
После того как Мэттьюс покинул лед, в третьем периоде канадский нападающий «Торонто» Макс Доми несколько раз толкнул Задорова клюшкой у ворот своей команды, после чего попытался нанести несколько ударов, однако россиянин схватил его и повалил на лед.
Марко Штурм
Крэйг Беруби
Джереми Суэймен
Энтони Столарц
(00:00-20:00)
Деннис Хилдеби
(c 20:00)
04:13
Филипп Майерс
04:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Чарли Макэвой)
06:09
Джейк Маккейб
06:41
Стивен Лоренц
07:58
Симон Бенуа
09:32
Хампус Линдхольм
(Мейсон Лорей, Майкл Эйссимонт)
17:23
Алекс Стивс
(Хампус Линдхольм)
18:26
Давид Пастрняк
20:49
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой, Морган Гики)
30:26
Дакота Джошуа
32:04
Командный штраф
36:47
Джеффри Вьел
37:59
Марк Кастелич
38:58
Бобби Макманн
(Морган Райлли, Макс Доми)
41:07
Марат Хуснутдинов
41:07
Макс Доми
41:07
Бобби Макманн
43:32
Оливер Экман-Ларссон
(Вильям Нюландер, Николас Робертсон)
48:01
Макс Доми
49:48
Давид Пастрняк
(Марк Кастелич, Таннер Жанно)
52:14
Никита Задоров
52:14
Сэм Блэй
54:51
Марк Кастелич
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит