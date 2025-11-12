Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.97
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.30
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.38
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.33
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Российский защитник «Бостона» вновь подрался в матче НХЛ

Никита Задоров провел силовой прием против Остона Мэттьюса, после которого американец не смог продолжить игру. За лидера «Торонто» вступился партнер по команде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Никита Задоров применил силовой прием против форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса. Американец не смог продолжить игру и отправился в раздевалку из-за трамы нижней части тела. Матч между командами завершился со счетом 5:3 в пользу «Бостона».

Задоров прокомментировал ситуацию с силовым приемом, но заявил, что не понимает, в какой момент Мэттьюс мог получить травму.

«Я особо его (Мэттьюса) не бил. Я вошел правым плечом, как делаю почти всегда. Не знаю, в какой момент он получил травму. Может, когда потом пошел на меня, или когда я выбрасывал шайбу, она его задела. Не буду гадать. Это был обычный момент. Я просто перекрыл ему центр и стоял на месте. На видео видно, что я попал ему грудью. Не было никакого намерения травмировать. Я просто жестко играю против лидеров соперника — это моя работа», — приводит слова Задорова сайт НХЛ.

После того как Мэттьюс покинул лед, в третьем периоде канадский нападающий «Торонто» Макс Доми несколько раз толкнул Задорова клюшкой у ворот своей команды, после чего попытался нанести несколько ударов, однако россиянин схватил его и повалил на лед.

Бостон
5:3
3:1, 1:1, 1:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
12.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden
Главные тренеры
Марко Штурм
Крэйг Беруби
Вратари
Джереми Суэймен
Энтони Столарц
(00:00-20:00)
Деннис Хилдеби
(c 20:00)
1-й период
04:13
Филипп Майерс
04:27
Павел Заха
(Давид Пастрняк, Чарли Макэвой)
06:09
Джейк Маккейб
06:41
Стивен Лоренц
07:58
Симон Бенуа
09:32
Хампус Линдхольм
(Мейсон Лорей, Майкл Эйссимонт)
17:23
Алекс Стивс
(Хампус Линдхольм)
18:26
Давид Пастрняк
2-й период
20:49
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой, Морган Гики)
30:26
Дакота Джошуа
32:04
Командный штраф
36:47
Джеффри Вьел
37:59
Марк Кастелич
38:58
Бобби Макманн
(Морган Райлли, Макс Доми)
3-й период
41:07
Марат Хуснутдинов
41:07
Макс Доми
41:07
Бобби Макманн
43:32
Оливер Экман-Ларссон
(Вильям Нюландер, Николас Робертсон)
48:01
Макс Доми
49:48
Давид Пастрняк
(Марк Кастелич, Таннер Жанно)
52:14
Никита Задоров
52:14
Сэм Блэй
54:51
Марк Кастелич
Статистика
Бостон
Торонто
Штрафное время
14
16
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит