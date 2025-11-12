Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.97
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.46
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.38
П2
6.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.33
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
1
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Даллас
3
П1
X
П2

Российский чемпион НХЛ получил травму

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в домашнем матче против «Анахайма» (4:1). Об этом сообщает Colorado Hockey Now.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний россиянин успел поучаствовать в победном голе своей команды и отметился результативной передачей в середине второго периода. В заключительном игровом отрезке Ничушкин покинул лед и больше не возвращался в игру.

После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что Ничушкин получил травму, не предоставив никаких дополнительных подробностей.

«Пока нет информации о его состоянии, его осмотрят завтра», — сказал Беднар.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В 2022 году он помог «лавинам» выиграть Кубок Стэнли, после чего подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму 49 млн долларов. В этом сезоне Ничушкин провел 17 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая идущим второй «Анахайм» на четыре очка. В пятницу, 14 ноября, «лавины» дома сыграют против «Баффало».

Колорадо
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
12.11.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джоэль Кенневилль
Вратари
Скотт Уэджвуд
Лукаш Достал
1-й период
00:28
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
07:23
Арттури Лехконен
11:23
Иан Мур
16:51
Джек Друри
16:51
Олен Зеллвегер
18:16
Лео Карлссон
(Джейкоб Труба, Трой Терри)
2-й период
27:31
Джексон Лакомб
31:37
Габриэль Ландескуг
(Валерий Ничушкин, Сэм Малински)
3-й период
45:47
Иан Мур
47:02
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
47:36
Джейкоб Труба
52:21
Мартин Нечас
57:39
Паркер Келли
(Нэйтан Маккиннон, Брок Нельсон)
Статистика
Колорадо
Анахайм
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит