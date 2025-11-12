Российский чемпион НХЛ получил травму

30-летний россиянин успел поучаствовать в победном голе своей команды и отметился результативной передачей в середине второго периода. В заключительном игровом отрезке Ничушкин покинул лед и больше не возвращался в игру.
После матча главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что Ничушкин получил травму, не предоставив никаких дополнительных подробностей.
«Пока нет информации о его состоянии, его осмотрят завтра», — сказал Беднар.
Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В 2022 году он помог «лавинам» выиграть Кубок Стэнли, после чего подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму 49 млн долларов. В этом сезоне Ничушкин провел 17 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая идущим второй «Анахайм» на четыре очка. В пятницу, 14 ноября, «лавины» дома сыграют против «Баффало».
Джаред Беднар
Джоэль Кенневилль
Скотт Уэджвуд
Лукаш Достал
00:28
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
07:23
Арттури Лехконен
11:23
Иан Мур
16:51
Джек Друри
16:51
Олен Зеллвегер
18:16
Лео Карлссон
(Джейкоб Труба, Трой Терри)
27:31
Джексон Лакомб
31:37
Габриэль Ландескуг
(Валерий Ничушкин, Сэм Малински)
45:47
Иан Мур
47:02
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
47:36
Джейкоб Труба
52:21
Мартин Нечас
57:39
Паркер Келли
(Нэйтан Маккиннон, Брок Нельсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит