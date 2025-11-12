Российский чемпион НХЛ получил травму

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В 2022 году он помог «лавинам» выиграть Кубок Стэнли, после чего подписал с клубом восьмилетний контракт на общую сумму 49 млн долларов. В этом сезоне Ничушкин провел 17 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.