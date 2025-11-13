Панарин сделал четыре результативные передачи в матче с «Тампой»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой, третьей, пятой и шестой шайбах своей команды, отметился четырьмя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Всего на счету 34-летнего россиянина 18 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Он возглавил список лучших бомбардиров команды.