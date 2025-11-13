Панарин сделал четыре результативные передачи в матче с «Тампой»

У гостей дублями отметились Уилл Кайлли (2', 58') и Винсент Трочек (39', 46'), еще по одной шайбе забросили Джей Ти Миллер (4'), Алексис Лафренье (8') и Уилл Борген (17'). У хозяев забивали Скотт Сабурин (7'), Земгус Гиргенсонс (14') и Джейк Гюнцель (18').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой, третьей, пятой и шестой шайбах своей команды, отметился четырьмя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Всего на счету 34-летнего россиянина 18 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Он возглавил список лучших бомбардиров команды.
Панарин в шестой раз за карьеру сделал четыре или более результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал четвертым действующим хоккеистом, которому покорилось это достижение — ранее это удавалось лишь Никите Кучерову (6), Леону Драйзайтлю (9) и Коннору Макдэвиду (11).
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина 18 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 6 (2+4) очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в этом сезоне.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 8 из 13 бросков по своим воротам и был заменен перед началом третьего периода после пяти пропущенных шайб.
«Рейнджерс» одержали три победы в четырех последних матчах и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 ноября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Коламбуса».
«Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Востока. В субботу, 15 ноября, «молнии» на выезде сыграют против «Флориды».
Джон Купер
Майк Салливан
Андрей Василевский
(00:00-40:00)
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(40:00-54:22)
Йонас Йоханссон
(c 57:49)
00:45
Янни Гурд
01:09
Уилл Куилль
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
03:31
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад)
06:04
Скотт Сабурин
(Кертис Дуглас, Джек Финли)
07:08
Алексис Лафренье
(Карсон Соуси, Артемий Панарин)
13:59
Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурд, Оливер Бьоркстранд)
16:20
Уильям Борген
16:45
Янни Гурд
17:32
Джейк Гюнцель
(Янис Мозер)
26:20
Игорь Шестеркин
38:19
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Владислав Гавриков)
45:03
Винс Трочек
(Урхо Вааканайнен, Артемий Панарин)
46:03
Скотт Сабурин
46:03
Владислав Гавриков
46:03
Владислав Гавриков
48:06
Командный штраф
54:22
Адам Фокс
57:49
Уилл Куилль
(Адам Фокс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит