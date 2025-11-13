Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Матвей Мичков забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Филадельфию» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей в основное время отличился Эван Бушар (20'), у хозяев в большинстве забил Матвей Мичков (36'). Победу «Эдмонтону» на 79-й секунде овертайма принес точный бросок Джейка Рословика.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил четвертую шайбу в сезоне, отличившись в третьем матче кряду. Всего на счету 20-летнего россиянина 16 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 9 (4+5) очков.

«Филадельфия» второй матч подряд проиграла в овертайме и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 ноября, «летчики» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».

Другие результаты игрового дня:

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Чикаго» (4:3 ОТ). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Юта» дома победила «Баффало» (5:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Филадельфия
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
13.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 18480 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Крис Ноблок
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-61:19)
Стюарт Скиннер
(00:00-61:19)
1-й период
13:43
Ник Силер
19:05
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Мэтт Савой)
2-й период
34:38
Джейк Уолман
35:38
Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Трэвис Конекны)
3-й период
40:03
Ноа Кэйтс
44:12
Тай Эмберсон
54:25
Даниэл Владарж
54:25
Трент Фредерик
54:25
Маттиас Янмарк
Овертайм
61:19
Джек Рословик
(Мэтт Савой)
Статистика
Филадельфия
Эдмонтон
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит