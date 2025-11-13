Матвей Мичков забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

У гостей в основное время отличился Эван Бушар (20'), у хозяев в большинстве забил Матвей Мичков (36'). Победу «Эдмонтону» на 79-й секунде овертайма принес точный бросок Джейка Рословика.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил четвертую шайбу в сезоне, отличившись в третьем матче кряду. Всего на счету 20-летнего россиянина 16 матчей в этом сезоне, в которых он набрал 9 (4+5) очков.
«Филадельфия» второй матч подряд проиграла в овертайме и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 ноября, «летчики» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».
Другие результаты игрового дня:
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Чикаго» (4:3 ОТ). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Юта» дома победила «Баффало» (5:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Рик Токкет
Крис Ноблок
Даниэл Владарж
(00:00-61:19)
Стюарт Скиннер
(00:00-61:19)
13:43
Ник Силер
19:05
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Мэтт Савой)
34:38
Джейк Уолман
35:38
Матвей Мичков
(Кэмерон Йорк, Трэвис Конекны)
40:03
Ноа Кэйтс
44:12
Тай Эмберсон
54:25
Даниэл Владарж
54:25
Трент Фредерик
54:25
Маттиас Янмарк
61:19
Джек Рословик
(Мэтт Савой)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит