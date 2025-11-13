Панарин, отдавший четыре передачи, стал второй звездой дня в НХЛ

34-летний россиянин отдал четыре результативные передачи в выездной игре против «Тампы» (7:3). Он также был признан второй звездой матча, уступив первую строчку одноклубнику Винсенту Трочеку, который после его передач оформил дубль.
Панарин в шестой раз за карьеру сделал четыре или более результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал четвертым действующим хоккеистом, которому покорилось это достижение — ранее это удавалось лишь Никите Кучерову (6), Леону Драйзайтлю (9) и Коннору Макдэвиду (11).
После матча с «Тампой» Панарин возглавил список лучших бомбардиров «Рейнджерс» — на его счету 16 (5+11) очков в 18 матчах.
Первой звездой игрового дня стал словацкий защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец, оформивший хет-трик в выездной игре против «Чикаго» (4:3 ОТ). Третью шайбу 21-летий хоккеист забил в овертайме и помог своей команде укрепить лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.
Третьей звездой игрового дня был признан немецкий нападающий «Юты» Джон-Джейсон Петерка, который отметился голом и результативной передачей в домашней игре против «Баффало» (5:2).
