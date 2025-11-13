Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Панарин, отдавший четыре передачи, стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

34-летний россиянин отдал четыре результативные передачи в выездной игре против «Тампы» (7:3). Он также был признан второй звездой матча, уступив первую строчку одноклубнику Винсенту Трочеку, который после его передач оформил дубль.

Панарин в шестой раз за карьеру сделал четыре или более результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал четвертым действующим хоккеистом, которому покорилось это достижение — ранее это удавалось лишь Никите Кучерову (6), Леону Драйзайтлю (9) и Коннору Макдэвиду (11).

После матча с «Тампой» Панарин возглавил список лучших бомбардиров «Рейнджерс» — на его счету 16 (5+11) очков в 18 матчах.

Первой звездой игрового дня стал словацкий защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец, оформивший хет-трик в выездной игре против «Чикаго» (4:3 ОТ). Третью шайбу 21-летий хоккеист забил в овертайме и помог своей команде укрепить лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.

Третьей звездой игрового дня был признан немецкий нападающий «Юты» Джон-Джейсон Петерка, который отметился голом и результативной передачей в домашней игре против «Баффало» (5:2).

Тампа-Бэй
3:7
3:4, 0:1, 0:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
13.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-40:00)
Игорь Шестеркин
Йонас Йоханссон
(40:00-54:22)
Йонас Йоханссон
(c 57:49)
1-й период
00:45
Янни Гурд
01:09
Уилл Куилль
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
03:31
Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад)
06:04
Скотт Сабурин
(Кертис Дуглас, Джек Финли)
07:08
Алексис Лафренье
(Карсон Соуси, Артемий Панарин)
13:59
Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурд, Оливер Бьоркстранд)
16:20
Уильям Борген
16:45
Янни Гурд
17:32
Джейк Гюнцель
(Янис Мозер)
2-й период
26:20
Игорь Шестеркин
38:19
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Владислав Гавриков)
3-й период
45:03
Винс Трочек
(Урхо Вааканайнен, Артемий Панарин)
46:03
Скотт Сабурин
46:03
Владислав Гавриков
46:03
Владислав Гавриков
48:06
Командный штраф
54:22
Адам Фокс
57:49
Уилл Куилль
(Адам Фокс)
Статистика
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит