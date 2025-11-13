Панарин, отдавший четыре передачи, стал второй звездой дня в НХЛ

Панарин в шестой раз за карьеру сделал четыре или более результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал четвертым действующим хоккеистом, которому покорилось это достижение — ранее это удавалось лишь Никите Кучерову (6), Леону Драйзайтлю (9) и Коннору Макдэвиду (11).