Овечкин забил в третьем матче подряд и повторил рекорд Горди Хоу

«Вашингтон» дома обыграл «Эдмонтон» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев по дублю оформили Райан Леонард (11', 32') и Том Уилсон (59', 60'), еще по одной шайбе забросили Алексей Протас (3'), Александр Овечкин (7') и Энтони Бовиллье (47'). У гостей дубль оформил Дарнелл Нерс (8', 13'), а также отличились Давид Томашек (43') и Леон Драйзайтль (48').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в этом сезоне. Это 904-я шайба россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ и 981-я — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) Овечкин отстает на 36 шайб.

Всего на счету 40-летнего россиянина 20 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков.

Овечкин забросил 480-ю шайбу на «Кэпитал Уан-Арене» и повторил рекорд НХЛ по голам на одном стадионе с учетом плей-офф, который принадлежит легендарному Горди Хоу. Кроме того, россиянин одержал свою 833-ю победу в карьере и поднялся на 10-е место в истории НХЛ, обойдя Рэя Бурка.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шестую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего белоруса 20 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (6+6) очков.

«Вашингтон» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Монреаля».

Вашингтон
7:4
3:2, 1:0, 3:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
20.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17929 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Крис Ноблок
Вратари
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-33:16)
Стюарт Скиннер
(34:11-58:12)
Стюарт Скиннер
(58:59-59:16)
Стюарт Скиннер
(c 59:27)
1-й период
02:17
Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04
Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Джейкоб Чикран)
07:05
Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
10:34
Райан Леонард
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
12:17
Дарнелл Нерс
(Зак Хаймэн)
15:19
Том Уилсон
2-й период
31:49
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл)
34:11
Джастин Сурдиф
3-й период
42:41
Давид Томашек
(Маттиас Янмарк, Эндрю Манджапане)
46:37
Энтони Бовилье
(Дилан Строум)
46:53
Джон Карлсон
47:47
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
51:39
Маттиас Экхольм
58:59
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
59:27
Том Уилсон
Статистика
Вашингтон
Эдмонтон
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
