Капризов и Юров помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

У хозяев голами отметились Брок Фэйбер (2'), Мэтт Болди (12') и Матс Цуккарелло (41'). У гостей дубль оформил Джексон Блейк (35', 59'), еще одну шайбу забросил Себастьян Ахо (47'). Победу «Миннесоте» в серии буллитов принес точный бросок Мэтта Болди.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров поучаствовал в первой и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативным передачами. На счету 21-летнего россиянина 16 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отдал голевую передачу. На счету 28-летнего россиянина 21 сыгранный матч в этом сезоне, в котором он набрал 24 (11+13) очка. Он лидирует в списке лучших бомбардиров команды.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников также отметился результативной передачей. На счету 26-летнего россиянина 20 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 11 (6+5) очков.
«Миннесота» выиграла пять из шести последних матчей и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 22 ноября, «дикари» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
«Каролина» сохраняет лидерство в турнирной таблице Востока, на один балл опережая идущий вторым «Нью-Джерси». В тот же день «ураганы» на выезде сыграют против «Виннипега».
В другом матче игрового дня «Анахайм» дома обыграла «Бостон» (4:3). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей.
Джон Хайнс
Род Бриндамор
Йеспер Валльстедт
(00:00-65:00)
Фредерик Андерсен
(00:00-58:09)
Фредерик Андерсен
(58:54-65:00)
01:54
Брок Фэйбер
(Данила Юров, Матс Зуккарелло)
09:49
Зеев Байэм
11:46
Мэтт Болди
19:53
Матс Зуккарелло
26:58
Майк Райлли
34:03
Джексон Блэйк
(Шон Уокер, Логан Стэнковен)
40:15
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Данила Юров)
46:34
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
58:54
Джексон Блэйк
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
победный бросок: Мэтт Болди
(Миннесота)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит