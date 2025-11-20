Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков по победам в НХЛ

Для Овечкина матч против «Эдмонтона» стал 1511-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и 833-м, в котором его команда одержала победу. По числу выигранных матчей в регулярках среди полевых игроков за всю историю Овечкин опередил бывшего хоккеиста «Бостона» Рэя Бурка (832 победы в 1612 матчах) и вышел на чистое десятое место. Рекордсменом НХЛ среди полевых игроков по этому показателю является экс-защитник «Детройта» Никлас Лидстрем (937 побед в 1564 матчах).