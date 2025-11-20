Овечкин вошел в топ-10 лучших игроков по победам в НХЛ

Напомним, «Вашингтон» дома одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 7:4. У хозяев по дублю оформили Райан Леонард (11', 32') и Том Уилсон (59', 60'), еще по одной шайбе забросили Алексей Протас (3'), Александр Овечкин (7') и Энтони Бовиллье (47').
Для Овечкина матч против «Эдмонтона» стал 1511-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и 833-м, в котором его команда одержала победу. По числу выигранных матчей в регулярках среди полевых игроков за всю историю Овечкин опередил бывшего хоккеиста «Бостона» Рэя Бурка (832 победы в 1612 матчах) и вышел на чистое десятое место. Рекордсменом НХЛ среди полевых игроков по этому показателю является экс-защитник «Детройта» Никлас Лидстрем (937 побед в 1564 матчах).
В этом сезоне 40-летний Овечкин провел за «Вашингтон» 20 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков. Всего на счету российского хоккеиста 904 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
После победы над «Эдмонтоном» «Вашингтон» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Монреаля».
Спенсер Карбери
Крис Ноблок
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-33:16)
Стюарт Скиннер
(34:11-58:12)
Стюарт Скиннер
(58:59-59:16)
Стюарт Скиннер
(c 59:27)
02:17
Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04
Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Джейкоб Чикран)
07:05
Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
10:34
Райан Леонард
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
12:17
Дарнелл Нерс
(Зак Хаймэн)
15:19
Том Уилсон
31:49
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл)
34:11
Джастин Сурдиф
42:41
Давид Томашек
(Маттиас Янмарк, Эндрю Манджапане)
46:37
Энтони Бовилье
(Дилан Строум)
46:53
Джон Карлсон
47:47
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
51:39
Маттиас Экхольм
58:59
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
59:27
Том Уилсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит