Гретцки: «Тоттенхэм» подарил мне футболку c ошибкой в фамилии

Наканене Уэйн Гретцки смотрел на трибунах товарищеский матч мужской сборной Канады по футболу против Венесуэлы (2:0). После игры 64-летний канадец посетил раздевалку команды, где ему подарили именную футболку с номером 99.
«В детстве я не так много играл в футбол, так как в Канаде он был не так популярен, как сейчас. Признаюсь вам, я получал футбольную майку всего один раз в жизни. Это случилось во время матча “Тоттенхэма” в 2015 году. И моя фамилия была написана с ошибкой», — цитирует Гретцки The Athletic.
Тогда на футболке была надпись «Gretsky», где по ошибке букву Z заменили буквой S (правильно — Gretzky).
Уэйн Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона», обладатель 61 рекорда НХЛ и один из самых титулованных игроков в истории хоккея. Он девять раз получал приз самому ценному игроку лиги и десять раз становился ее лучшим бомбардиром.
Ранее Гретцки заявил, что рад за российского форварда Александра Овечкина, который побил ряд рекордов канадца, в том числе достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 гола).