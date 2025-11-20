Ричмонд
Гретцки: «Тоттенхэм» подарил мне футболку c ошибкой в фамилии

Легенда хоккея Уэйн Гретцки посетил матч сборной Канады по футболу и рассказал забавную историю десятилетней давности.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Наканене Уэйн Гретцки смотрел на трибунах товарищеский матч мужской сборной Канады по футболу против Венесуэлы (2:0). После игры 64-летний канадец посетил раздевалку команды, где ему подарили именную футболку с номером 99.

«В детстве я не так много играл в футбол, так как в Канаде он был не так популярен, как сейчас. Признаюсь вам, я получал футбольную майку всего один раз в жизни. Это случилось во время матча “Тоттенхэма” в 2015 году. И моя фамилия была написана с ошибкой», — цитирует Гретцки The Athletic.

Тогда на футболке была надпись «Gretsky», где по ошибке букву Z заменили буквой S (правильно — Gretzky).

Уэйн Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона», обладатель 61 рекорда НХЛ и один из самых титулованных игроков в истории хоккея. Он девять раз получал приз самому ценному игроку лиги и десять раз становился ее лучшим бомбардиром.

Ранее Гретцки заявил, что рад за российского форварда Александра Овечкина, который побил ряд рекордов канадца, в том числе достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 гола).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше