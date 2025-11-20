Ковалев: Ходят разговоры, что Панарин хочет вернуться в Россию

«Понимаю его желание добиться уважения от команды. Я когда-то совершил ошибку, уехав в Оттаву… Но для меня это было делом принципа, когда уезжал из Монреаля. Хотел чувствовать уважение. Впрочем, не стоит слишком на этом настаивать. Деньги не всегда главное, совсем нет. Главное — место, комфорт, люди. Иногда можно пожертвовать деньгами и все равно наслаждаться командой и атмосферой. Ходят разговоры, что Панарин хочет покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Не знаю, правда ли это, но так говорят люди здесь», — цитирует Ковалева RG.
В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 13 голевых передач.
Алексей Ковалев завоевал Кубок Стэнли в 1994 году вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс». Также Ковалев выступал за «Питтсбург Пингвинс», «МонреальКанадиенс», «Оттаву Сенаторс» и «Флориду Пантерс». Всего в НХЛ за 14 сезонов он провел 1316 матчей, забросил 430 шайб и отдал 599 передач. В составе Объединенной команды он становился олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле.