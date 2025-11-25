Ричмонд
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

«Вашингтон» на домашней арене обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили оформивший дубль Джейкоб Чикран (7-я и 40-я минуты), Том Уилсон (37), Джон Карлсон (40) и Мартин Фехервари (45). У гостей автором единственного гола стал Дентон Матейчук (46).

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и отметился результативной передачей. Россиянин сыграл 1514-й матч в своей карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Стива Айзермана, разделив с ним 23-е место в истории лиги.

Рекордсменом лиги по этому показателю является экс-хоккеист «Сан-Хосе» Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бернсу (1519 матчей).

Напомним, Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов.

В нынешнем сезоне на счету 40-летнего форварда 21 (10+11) набранное очко в 22 играх.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних пяти матчах текущего сезона НХЛ. Подопечные Спенсера Карбери занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.

Вашингтон
5:1
1:0, 3:0, 1:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
25.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17337 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Вратари
Логан Томпсон
Элвис Мерзликинс
1-й период
06:05
Джейкоб Чикран
(Хендрикс Лапьер, Райан Леонард)
2-й период
21:32
Джастин Сурдиф
36:29
Том Уилсон
(Алексей Протас, Джастин Сурдиф)
39:09
Брендан Гонс
39:45
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон)
39:57
Джон Карлсон
(Джастин Сурдиф, Александр Овечкин)
3-й период
44:05
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
45:50
Дентон Матейчук
(Брендан Гонс, Джейк Кристиансен)
46:30
Дэймон Северсон
47:47
Джейк Кристиансен
53:28
Джейкоб Чикран
Статистика
Вашингтон
Коламбус
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
