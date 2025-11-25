Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

В составе победителей шайбы забросили оформивший дубль Джейкоб Чикран (7-я и 40-я минуты), Том Уилсон (37), Джон Карлсон (40) и Мартин Фехервари (45). У гостей автором единственного гола стал Дентон Матейчук (46).
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и отметился результативной передачей. Россиянин сыграл 1514-й матч в своей карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и догнал по этому показателю Стива Айзермана, разделив с ним 23-е место в истории лиги.
Рекордсменом лиги по этому показателю является экс-хоккеист «Сан-Хосе» Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бернсу (1519 матчей).
Напомним, Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов.
В нынешнем сезоне на счету 40-летнего форварда 21 (10+11) набранное очко в 22 играх.
«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних пяти матчах текущего сезона НХЛ. Подопечные Спенсера Карбери занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Логан Томпсон
Элвис Мерзликинс
06:05
Джейкоб Чикран
(Хендрикс Лапьер, Райан Леонард)
21:32
Джастин Сурдиф
36:29
Том Уилсон
(Алексей Протас, Джастин Сурдиф)
39:09
Брендан Гонс
39:45
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон)
39:57
Джон Карлсон
(Джастин Сурдиф, Александр Овечкин)
44:05
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
45:50
Дентон Матейчук
(Брендан Гонс, Джейк Кристиансен)
46:30
Дэймон Северсон
47:47
Джейк Кристиансен
53:28
Джейкоб Чикран
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит