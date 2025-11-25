Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.54
X
4.37
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.05
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Флорида
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Филадельфия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2

Три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

«Тампа» на своей площадке одержала победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Хагел (16-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Энтони Сирелли (36).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами и продлил результативную серию до шести матчей. Теперь на его счету 338 передач в домашних матчах за «Тампу» в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Кучеров вышел на чистое второе место, обойдя Стивена Стэмкоса (336). Рекорд франшизы принадлежит Виктору Хедману (355).

Кучеров был признан третьей звездой матча.

В текущем сезоне Никита Кучеров набрал 25 (10+15) очков. Он сократил отставание от лидирующего в гонке бомбардиров среди россиян форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (27).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой матча. Игра с «Филадельфией» стала для Василевского 41-й в карьере, сыгранной «на ноль». По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками.

