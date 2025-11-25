Три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Хагел (16-я и 60-я минуты), еще один гол на счету Энтони Сирелли (36).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами и продлил результативную серию до шести матчей. Теперь на его счету 338 передач в домашних матчах за «Тампу» в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Кучеров вышел на чистое второе место, обойдя Стивена Стэмкоса (336). Рекорд франшизы принадлежит Виктору Хедману (355).
Кучеров был признан третьей звездой матча.
В текущем сезоне Никита Кучеров набрал 25 (10+15) очков. Он сократил отставание от лидирующего в гонке бомбардиров среди россиян форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (27).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой матча. Игра с «Филадельфией» стала для Василевского 41-й в карьере, сыгранной «на ноль». По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.
«Тампа» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками.