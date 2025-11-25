Ричмонд
Первая шайба Свечкова в сезоне не спасла «Нэшвилл» от поражения

«Нэшвилл» на домашней арене крупно проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:8).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей дубль оформил Эй Джей Грир (1-я и 45-я минуты), также по шайбе забросили Эван Родригес (6), Йеспер Боквист (12), Сэм Беннетт (16), Густав Форслинг (22), Сэм Рейнхарт (49) и Картер Верхаге (53). У "Нэшвилла отличились Филип Форсберг (7), российский нападающий Федор Свечков (11) и Ник Бланкенбург (43).

Свечков забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ и прервал 20-матчевую безголевую серию.

Вратарь действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориды» Даниил Тарасов отразил 36 из 39 бросков по воротам и одержал вторую победу в сезоне в семи встречах. Также для россиянина данная победа стала 20-й в НХЛ.

Тарасов поучаствовал в массовой потасовке в конце заключительного периода. Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг толкнул Тарасова в борьбе за шайбу, из-за чего российский вратарь потерял равновесие. Через несколько секунд еще один игрок «Нэшвилла» Люк Эвангелиста попытался добить шайбу в ворота, влетев в Тарасова. После этого голкипер набросился на соперника и несколько секунд удерживал его на льду.

По итогам эпизода оба игрока получили две минуты штрафа за грубость.

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 25 очками. «Нэшвилл» располагается на последнем, 16-м месте на Западе с 16 баллами.

Нэшвилл
3:8
2:4, 0:1, 1:3
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
25.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17431 зритель
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Пол Морис
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-21:24)
Даниил Тарасов
Юстус Аннунен
(c 21:24)
1-й период
00:11
Эй Джей Грир
(Картер Верхэге, Сет Джонс)
02:05
Майк Маккэррон
05:42
Эван Родригес
(Увис Балинскис, Сэм Райнхарт)
06:52
Филип Форсберг
(Роман Йоси, Люк Евангелиста)
08:08
Стивен Стэмкос
10:32
Федор Свечков
(Тайсон Джост, Оззи Висблатт)
11:31
Йеспер Боквист
(Густав Форслинг, Сэм Райнхарт)
15:46
Сэм Беннетт
2-й период
21:24
Густав Форслинг
(Брэд Маршан, Маки Самоскевич)
22:15
Нико Миккола
3-й период
42:06
Джефф Питри
42:11
Ник Бланкенбург
(Эрик Хаула, Майкл Бантинг)
44:52
Эй Джей Грир
(Увис Балинскис, Картер Верхэге)
47:51
Люк Евангелиста
47:51
Эй Джей Грир
48:33
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
52:49
Картер Верхэге
(Эй Джей Грир)
56:24
Джефф Питри
Статистика
Нэшвилл
Флорида
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит