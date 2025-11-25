Первая шайба Свечкова в сезоне не спасла «Нэшвилл» от поражения

Тарасов поучаствовал в массовой потасовке в конце заключительного периода. Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг толкнул Тарасова в борьбе за шайбу, из-за чего российский вратарь потерял равновесие. Через несколько секунд еще один игрок «Нэшвилла» Люк Эвангелиста попытался добить шайбу в ворота, влетев в Тарасова. После этого голкипер набросился на соперника и несколько секунд удерживал его на льду.