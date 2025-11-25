Российский голкипер «Тампы» признан третьей звездой дня в НХЛ

Напомним, «Тампа» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).
Андрей Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне. Игра с «Филадельфией» стала для Василевского 41-й в карьере, сыгранной «на ноль». По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.
Василевский был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня в НХЛ.
Второй звездой игрового дня стал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран, который в игре с «Коламбусом» (5:1) записал на свой счет две шайбы.
Первой звездой дня признан нападающий «Юты» Логан Кули, он забил четыре шайбы в ворота «Вегаса» и отметился результативной передачей (5:1).
Также в матче «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров поучаствовал во всех трех заброшенных шайбах. Кучеров с 338 передачами в домашних матчах команды вышел на чистое второе место, обойдя Стивена Стэмкоса (336). Рекорд франшизы принадлежит Виктору Хедману (355).