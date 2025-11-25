Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.54
X
4.37
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.10
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Флорида
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Филадельфия
0
П1
X
П2

Российский голкипер «Тампы» признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, «Тампа» на выезде обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Андрей Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне. Игра с «Филадельфией» стала для Василевского 41-й в карьере, сыгранной «на ноль». По числу сухих встреч в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.

Василевский был признан первой звездой матча и третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Второй звездой игрового дня стал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран, который в игре с «Коламбусом» (5:1) записал на свой счет две шайбы.

Первой звездой дня признан нападающий «Юты» Логан Кули, он забил четыре шайбы в ворота «Вегаса» и отметился результативной передачей (5:1).

Также в матче «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров поучаствовал во всех трех заброшенных шайбах. Кучеров с 338 передачами в домашних матчах команды вышел на чистое второе место, обойдя Стивена Стэмкоса (336). Рекорд франшизы принадлежит Виктору Хедману (355).


Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше