«Вашингтон» провел церемонию чествования Александра Овечкина

«Вашингтон» поздравил Овечкина с 900-й шайбой и 1500-м матчем перед встречей с «Виннипегом». 40-летний россиянин получил бронзовый трофей. Также Овечкину вручили его портрет. На церемонии присутствовали жена хоккеиста Анастасия с двумя сыновьями Сергеем и Ильей и мама Александра — Татьяна.
«Никто в истории не делал этого, быть первым, кто забил 900 голов, — это поистине особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, самое главное, здесь моя мама, жена и дети. Это история. Как я говорил, стать первым — это особенный момент.
Я все еще играю. И пока остаешься хоккеистом, не сильно задумываешься о всех достижениях. Когда закончишь, будет приятно вспоминать эти моменты», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об Овечкине.
«Невероятно наблюдать, какая прекрасная церемония и чествование совместно с его семьей и партнерами по команде. Я не знал, что будет на церемонии, это особенная возможность показать его влияние на сообщество, показать то, что он сделал для хоккея. Дети носили восьмой номер в его честь, это было нечто особенное», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.
В матче с «Виннипегом» Овечкин забросил 908-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, теперь на счету россиянина 985 шайб (908 в «регулярках» + 77 в плей-офф), у Гретцки — 1 016 (894+122).
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит