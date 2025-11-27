«Вашингтон» провел церемонию чествования Александра Овечкина

«Никто в истории не делал этого, быть первым, кто забил 900 голов, — это поистине особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, самое главное, здесь моя мама, жена и дети. Это история. Как я говорил, стать первым — это особенный момент.



Я все еще играю. И пока остаешься хоккеистом, не сильно задумываешься о всех достижениях. Когда закончишь, будет приятно вспоминать эти моменты», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».