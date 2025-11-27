Шестеркин и Панарин стали лучшими в матче «Рейнджерс» с «Каролиной»

В составе победителей шайбы забросили Ноа Лаба (17-я минута), российский нападающий Артемий Панарин (39), Винсент Трочек (41) и Уилл Кайли (59). У проигравших отличились Шейн Гостисбеер (26) и Сет Джарвис (51).
Панарин также отметился результативной передачей. На счету 34-летнего хоккеиста 22 очка (7 голов + 15 передач) в 25 матчах. Артемий Панарин делит первое место в списке лучших бомбардиров команды в текущем сезоне с защитником Адамом Фоксом. Россиянин стал второй звездой матча с «Каролиной».
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 38 бросков по воротам и был первой звездой матча.
В текущем сезоне «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками. В следующем матче команда из Нью-Йорка на выезде встретится с «Бостоном».
