Шестеркин и Панарин стали лучшими в матче «Рейнджерс» с «Каролиной»

Панарин также отметился результативной передачей. На счету 34-летнего хоккеиста 22 очка (7 голов + 15 передач) в 25 матчах. Артемий Панарин делит первое место в списке лучших бомбардиров команды в текущем сезоне с защитником Адамом Фоксом. Россиянин стал второй звездой матча с «Каролиной».