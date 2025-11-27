Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Шестеркин и Панарин стали лучшими в матче «Рейнджерс» с «Каролиной»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Ноа Лаба (17-я минута), российский нападающий Артемий Панарин (39), Винсент Трочек (41) и Уилл Кайли (59). У проигравших отличились Шейн Гостисбеер (26) и Сет Джарвис (51).

Панарин также отметился результативной передачей. На счету 34-летнего хоккеиста 22 очка (7 голов + 15 передач) в 25 матчах. Артемий Панарин делит первое место в списке лучших бомбардиров команды в текущем сезоне с защитником Адамом Фоксом. Россиянин стал второй звездой матча с «Каролиной».

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 38 бросков по воротам и был первой звездой матча.

В текущем сезоне «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками. В следующем матче команда из Нью-Йорка на выезде встретится с «Бостоном».

Каролина
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
27.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Майк Салливан
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-57:51)
Игорь Шестеркин
Фредерик Андерсен
(58:17-58:36)
1-й период
08:16
Артемий Панарин
16:53
Ноа Лаба
(Мэттью Робертсон, Тэйлор Рэддиш)
17:49
Себастьян Ахо
2-й период
24:57
Ноа Лаба
25:04
Шейн Гостисбеер
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
26:20
Мика Зибанежад
31:16
Бретт Берард
38:56
Артемий Панарин
(Адам Фокс, Джей Ти Миллер)
3-й период
40:45
Винс Трочек
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
50:53
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
58:17
Уилл Куилль
58:53
Джей Ти Миллер
Статистика
Каролина
Рейнджерс
Штрафное время
2
10
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит