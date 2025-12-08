Ричмонд
Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»

«Вегас» на выезде обыграл «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами в основное время отметились Бретт Хауден (1') и Томаш Гертл (60'), у хозяев — Мика Зибанеджад (30') и Алексис Лафренье (34'). Победу «Вегасу» за восемь секунд до окончания овертайма принес точный бросок Джека Айкела.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 34-летний россиянин провел в этом сезоне 31 матч, набрав в них 32 (10+22) очка. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.

Всего на счету Панарина 461 матч за «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 582 (196+386) очка. Он вышел на десятое место по очкам в истории франшизы, сравнявшись с Крисом Крайдером.

Лучшие бомбардиры в истории «Рейнджерс»

  1. Род Жильбер (1960−1978) — 1021 (406+615) очко
  2. Брайан Лич (1987−2004) — 981 (240+741) очко
  3. Жан Ратель (1960−1975) — 817 (336+481) очков
  4. Энди Батгейт (1952−1964) — 729 (272+457) очков
  5. Марк Мессье (1991−1997, 2000−2004) — 691 (250+441) очко
  6. Уолт Ткачук (1968−1981) — 678 (227+451) очков
  7. Мика Зибанежад (2016-н.в.) — 613 (261+352) очков
  8. Рон Грешнер (1974−1990) — 610 (179+431) очков
  9. Стив Викерс (1972−1982) — 586 (246+340) очков
  10. Артемий Панарин (2019-н.в.) — 582 (196+386) очка

«Рейнджерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 11 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Чикаго».

Рейнджерс
2:3
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17486 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Брюс Кэссиди
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-64:52)
Картер Харт
(00:00-58:25)
Картер Харт
(59:08-64:52)
1-й период
00:36
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
09:29
Сэм Кэррик
09:29
Киган Колесар
2-й период
29:08
Мика Зибанежад
(Мэттью Робертсон, Алексис Лафренье)
33:01
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
33:13
Ярослав Хмеларж
33:13
Бен Хаттон
39:10
Артемий Панарин
3-й период
58:02
Уильям Борген
58:02
Бретт Хауден
59:08
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Марк Стоун)
Овертайм
64:52
Джек Айкел
(Ши Теодор, Бретт Хауден)
Статистика
Рейнджерс
Вегас
Штрафное время
11
9
Игра в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит