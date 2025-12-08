Панарин вышел на десятое место по очкам в истории «Рейнджерс»

У гостей заброшенными шайбами в основное время отметились Бретт Хауден (1') и Томаш Гертл (60'), у хозяев — Мика Зибанеджад (30') и Алексис Лафренье (34'). Победу «Вегасу» за восемь секунд до окончания овертайма принес точный бросок Джека Айкела.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 34-летний россиянин провел в этом сезоне 31 матч, набрав в них 32 (10+22) очка. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в этом сезоне.
Всего на счету Панарина 461 матч за «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 582 (196+386) очка. Он вышел на десятое место по очкам в истории франшизы, сравнявшись с Крисом Крайдером.
Лучшие бомбардиры в истории «Рейнджерс»
- Род Жильбер (1960−1978) — 1021 (406+615) очко
- Брайан Лич (1987−2004) — 981 (240+741) очко
- Жан Ратель (1960−1975) — 817 (336+481) очков
- Энди Батгейт (1952−1964) — 729 (272+457) очков
- Марк Мессье (1991−1997, 2000−2004) — 691 (250+441) очко
- Уолт Ткачук (1968−1981) — 678 (227+451) очков
- Мика Зибанежад (2016-н.в.) — 613 (261+352) очков
- Рон Грешнер (1974−1990) — 610 (179+431) очков
- Стив Викерс (1972−1982) — 586 (246+340) очков
- Артемий Панарин (2019-н.в.) — 582 (196+386) очка
«Рейнджерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 11 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Чикаго».
Майк Салливан
Брюс Кэссиди
Джонатан Куик
(00:00-64:52)
Картер Харт
(00:00-58:25)
Картер Харт
(59:08-64:52)
00:36
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
09:29
Сэм Кэррик
09:29
Киган Колесар
29:08
Мика Зибанежад
(Мэттью Робертсон, Алексис Лафренье)
33:01
Алексис Лафренье
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
33:13
Ярослав Хмеларж
33:13
Бен Хаттон
39:10
Артемий Панарин
58:02
Уильям Борген
58:02
Бретт Хауден
59:08
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Марк Стоун)
64:52
Джек Айкел
(Ши Теодор, Бретт Хауден)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит