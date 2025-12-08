Ричмонд
Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Монреаль»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Монреаль» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Брэйден Шенн (9', 51'), еще по одной шайбе забросили Дилан Холлоуэй (21') и Павел Бучневич (22'). У хозяев забивали Лэйн Хатсон (13'), Коул Кофилд (20') и Ноа Добсон (57').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил пятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 14 (5+9) очков.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 19-летний россиянин провел в этом сезоне 28 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очков.

«Сент-Луис» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на два очка от зоны плей-офф. В среду, 10 декабря, «блюзмены» дома сыграют против «Бостона».

«Монреаль» занимает девятую строчку на Востоке. В тот же день «хабы» дома сыграют против «Тампы».

Другие результаты игрового дня:

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Каролину» (4:1). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Флорида» дома обыграла «Айлендерс» (4:1). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 20 из 21 броска по своим воротам и одержал третью победу в сезоне.

«Анахайм» дома разгромил «Чикаго» (7:1). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Монреаль
3:4
2:1, 0:2, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Джим Монтгомери
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-54:15)
Джордан Биннингтон
Якуб Добеш
(54:47-54:54)
Якуб Добеш
(55:27-56:10)
Якуб Добеш
(56:15-58:43)
1-й период
02:48
Логан Мэйлу
07:59
Захари Болдюк
08:57
Брэйден Шенн
(Дилан Холлоуэй, Кэм Фаулер)
12:20
Лэйн Хатсон
(Джаред Дэвидсон, Захари Болдюк)
19:03
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Ник Сузуки)
2-й период
20:26
Дилан Холлоуэй
(Брэйден Шенн, Колтон Парэйко)
21:05
Павел Бучневич
(Роберт Томас, Джастин Фолк)
24:49
Командный штраф
39:22
Ноа Добсон
3-й период
50:24
Брэйден Шенн
(Матье Джозеф, Дилан Холлоуэй)
53:41
Джош Андерсон
53:41
Тайлер Такер
56:15
Ноа Добсон
(Иван Демидов, Майкл Мэтисон)
Статистика
Монреаль
Сент-Луис
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит