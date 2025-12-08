Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» победить «Монреаль»

У гостей дубль оформил Брэйден Шенн (9', 51'), еще по одной шайбе забросили Дилан Холлоуэй (21') и Павел Бучневич (22'). У хозяев забивали Лэйн Хатсон (13'), Коул Кофилд (20') и Ноа Добсон (57').