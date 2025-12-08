Ричмонд
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

Овечкин вышел на девятое место по числу побед в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Коламбус» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встречи отметились Джейкоб Чикран (21') и Алексей Протас (59').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во второй игре кряду остался без набранных очков. 40-летний россиянин провел на льду 18 минут 39 секунд, нанес пять бросков в створ ворот и допустил одну потерю шайбы.

Всего на счету Овечкина 30 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 29 (14+15) очков. Он является вторым лучшим бомбардиром «Вашингтона» после Тома Уилсона, на счету которого 32 (17+15) результативных балла.

Овечкин одержал 841-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ и вышел на девятое место в истории лиги по этому показателю, обойдя американского защитника Райана Сутера.

Лучшие полевые игроки по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ

  1. Никлас Лидстрем (1991−2012) — 937 побед в 1564 матчах (59,9%)
  2. Патрик Марло (1997−2021) — 935 побед в 1779 матчах (52,3%)
  3. Джо Торнтон (1997−2022) — 914 побед в 1714 матчах (53,3%)
  4. Крис Челиос (1983−2010) — 894 победы в 1651 матче (54,2%)
  5. Скотт Стивенс (1982−2004) — 879 побед в 1635 матчах (53,8%)
  6. Здено Хара (1997−2022) — 879 побед в 1680 матчах (52,3%)
  7. Яромир Ягр (1990−2018) — 874 победы в 1733 матчах (50,4%)
  8. Марк Мессье (1978−2004) — 864 победы в 1756 матчах (49,2%)
  9. Александр Овечкин (2005-н.в.) — 841 победа в 1520 матчах (55,3%)
  10. Райан Сутер (2005−2025) — 840 побед в 1526 матчах (55,1%)

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил десятую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 24-летнего белоруса 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 20 (10+10) очков.

«Вашингтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Каролины» на три балла. В пятницу, 12 декабря, команды сыграют друг с другом в Вашингтоне.

Вашингтон
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
8.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17312 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-32:45)
Джет Гривз
(00:00-39:09)
Логан Томпсон
(c 32:56)
Джет Гривз
(39:13-57:20)
Джет Гривз
(58:34-58:38)
2-й период
20:50
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Энтони Бовилье)
24:27
Кирилл Марченко
32:56
Кирилл Марченко
39:01
Брендан Гонс
39:13
Дилан Строум
3-й период
49:25
Хендрикс Лапьер
49:25
Хендрикс Лапьер
53:53
Брендан Гонс
58:34
Алексей Протас
(Мартин Фехервари)
Статистика
Вашингтон
Коламбус
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
