Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл»

У гостей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (22'), Маркус Юханссон (49'), Кирилл Капризов (59') и Владимир Тарасенко (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Джордана Эберле (27').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 28-летнего россиянина 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 33 (18+15) очка.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил третью шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 33-летнего россиянина 23 сыгранных матча, в которых он набрал 11 (3+8) очков.
«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на 11 очков. В пятницу, 12 декабря, «дикари» дома сыграют против «Далласа».
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Юту» (4:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Дэн Байлсма
Джон Хайнс
Филипп Грубауэр
(00:00-58:13)
Филип Густавссон
Филипп Грубауэр
(58:45-58:51)
Филипп Грубауэр
(c 59:00)
01:08
Чендлер Стивенсон
11:16
Винс Данн
15:03
Винс Данн
15:03
Данила Юров
15:03
Данила Юров
21:18
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
21:39
Каапо Какко
26:40
Мэтт Болди
26:48
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Джаред Маккэн)
33:32
Дэмон Хант
48:12
Маркус Юханссон
(Юэль Эрикссон Эк)
58:45
Кирилл Капризов
(Нико Штурм)
59:00
Владимир Тарасенко
(Юэль Эрикссон Эк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит