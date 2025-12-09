Ричмонд
Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Сиэтл»

«Миннесота» на выезде обыграла «Сиэтл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (22'), Маркус Юханссон (49'), Кирилл Капризов (59') и Владимир Тарасенко (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Джордана Эберле (27').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 28-летнего россиянина 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 33 (18+15) очка.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил третью шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Всего на счету 33-летнего россиянина 23 сыгранных матча, в которых он набрал 11 (3+8) очков.

«Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на 11 очков. В пятницу, 12 декабря, «дикари» дома сыграют против «Далласа».

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Юту» (4:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Сиэтл
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
9.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джон Хайнс
Вратари
Филипп Грубауэр
(00:00-58:13)
Филип Густавссон
Филипп Грубауэр
(58:45-58:51)
Филипп Грубауэр
(c 59:00)
1-й период
01:08
Чендлер Стивенсон
11:16
Винс Данн
15:03
Винс Данн
15:03
Данила Юров
15:03
Данила Юров
2-й период
21:18
Юэль Эрикссон Эк
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
21:39
Каапо Какко
26:40
Мэтт Болди
26:48
Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Джаред Маккэн)
33:32
Дэмон Хант
3-й период
48:12
Маркус Юханссон
(Юэль Эрикссон Эк)
58:45
Кирилл Капризов
(Нико Штурм)
59:00
Владимир Тарасенко
(Юэль Эрикссон Эк)
Статистика
Сиэтл
Миннесота
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
