Три шайбы Кузнецова и Шаранговича принесли «Калгари» победу

«Калгари» дома обыграл «Баффало» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Егор Шарангович (10', 60'), еще по одной шайбе забросили Расмус Андерссон (14'), Джонатан Юбердо (28'), Назем Кадри (35'), Ян Кузнецов (38') и Микаэль Бэклунд (59'). У гостей забивали Тейдж Томпсон (25'), Оуэн Пауэр (34'), Расмус Далин (37') и Алекс Так (58').

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил пятую и шестую шайбы в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего белоруса 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (6+5) очков.

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил вторую шайбу в этом сезоне. Также 23-летний россиянин поучаствовал в заключительной шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету Кузнецова 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.

«Калгари» одержал третью победу подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 11 декабря, «огоньки» дома сыграют против «Детройта».

Калгари
7:4
2:0, 3:3, 2:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
9.12.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 16278 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Линди Рафф
Вратари
Дастин Вольф
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-40:00)
Алекс Лайон
(40:00-56:12)
Алекс Лайон
(57:29-58:03)
Алекс Лайон
(58:12-58:48)
Алекс Лайон
(c 59:53)
1-й период
01:26
Расмус Андерссон
09:54
Егор Шарангович
(Маккензи Уигар, Назем Кадри)
10:40
Адам Клапка
10:40
Райан Ломберг
10:40
Пэйтон Кребс
11:21
Джош Доан
12:50
Джек Куинн
13:22
Расмус Андерссон
(Мэтт Коронато, Назем Кадри)
2-й период
22:28
Морган Фрост
24:24
Тэйдж Томпсон
(Джош Норрис, Джейсон Зукер)
25:02
Бек Маленстин
26:54
Джордан Гринуэй
27:05
Джонатан Юбердо
(Мэтт Коронато, Морган Фрост)
33:43
Оуэн Пауэр
(Пэйтон Кребс, Джейкоб Брайсон)
34:14
Назем Кадри
(Джоэл Фараби, Егор Шарангович)
36:32
Расмус Далин
(Джош Норрис, Джош Доан)
36:44
Джейсон Зукер
37:14
Мэтт Коронато
37:27
Ян Кузнецов
(Блэйк Коулмэн)
39:14
Микаэль Баклунд
3-й период
41:32
Джонатан Юбердо
41:32
Райан Маклеод
57:02
Кевин Бол
57:02
Дастин Вольф
57:02
Пэйтон Кребс
57:29
Алекс Так
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
58:12
Микаэль Баклунд
59:53
Егор Шарангович
(Ян Кузнецов)
Статистика
Калгари
Баффало
Штрафное время
18
16
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит