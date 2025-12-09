Три шайбы Кузнецова и Шаранговича принесли «Калгари» победу

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил вторую шайбу в этом сезоне. Также 23-летний россиянин поучаствовал в заключительной шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету Кузнецова 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 5 (2+3) очков.