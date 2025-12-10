Голы Барбашева и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения

У хозяев дубль оформил Бо Хорват (20', 51'), еще по одной шайбе забросили Марк Гэткомб (24') и Симон Хольмстрем (34'). У гостей забивали Ноа Ханифин (13'), Митч Марнер (17'), Иван Барбашев (42') и Павел Дорофеев (60'). Победу «Айлендерс» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Эмиля Хейнемана.
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам, а также парировал все четыре броска в серии буллитов. 30-летний россиянин был признан второй звездой матча.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 11-ю шайбу в сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина 29 сыгранных матчей, в которых он набрал 24 (11+13) очка.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, сравняв счет за 14 секунд до конца основного времени матча. 25-летний россиянин прервал свою десятиматчевую безголовую серию. Всего на счету Дорофеева 29 сыгранных матчей, в которых он набрал 19 (12+7) очков.
«Айлендерс» выиграли четыре из пяти последних матчей и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 декабря, «островитяне» дома сыграют против «Анахайма».
«Вегас» прервал серию из четырех побед подряд и занимает четвертое место на Западе. В тот же день «рыцари» на выезде сыграют против «Филадельфии».
Патрик Руа
Брюс Кэссиди
Илья Сорокин
Картер Харт
09:37
Бо Хорват
10:31
Митчелл Марнер
10:54
Илья Сорокин
12:02
Ноа Хэнифин
(Ши Теодор, Джек Айкел)
16:01
Митчелл Марнер
(Кэдан Корчак, Марк Стоун)
18:55
Энтони Дюклер
18:55
Брэйден Макнэбб
19:33
Бо Хорват
(Райан Пулок, Мэттью Шефер)
21:24
Бретт Хауден
23:56
Марк Гаткомб
(Кайл Маклин, Кейси Сизикас)
33:30
Симон Хольмстрем
(Калум Ритчи, Энтони Дюклер)
41:27
Иван Барбашев
(Брэден Боумэн, Джек Айкел)
48:44
Павел Дорофеев
50:15
Бо Хорват
(Максим Шабанов, Мэтью Барзал)
57:39
Адам Пелек
59:46
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Митчелл Марнер)
59:56
Кайл Маклин
победный бросок: Эмиль Хейнеман
(Айлендерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит