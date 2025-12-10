Голы Барбашева и Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, сравняв счет за 14 секунд до конца основного времени матча. 25-летний россиянин прервал свою десятиматчевую безголовую серию. Всего на счету Дорофеева 29 сыгранных матчей, в которых он набрал 19 (12+7) очков.