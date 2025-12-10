Три очка Грицюка помогли «Нью-Джерси» прервать серию поражений

У гостей заброшенными шайбами отметились Шимон Немец (6'), Арсений Грицюк (18'), Пол Коттер (25') и Коди Гласс (53'). У хозяев дубль оформил Дрейк Батерсон (2', 31'), еще один гол забил Тим Штюцле (13').
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил седьмую шайбу в этом сезоне, а также отметился результативными передачами в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Грицюк впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Он проводит дебютный сезон в североамериканской лиге. Всего на его счету 30 матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков.
«Нью-Джерси» прервал серию из пяти поражений подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 декабря, «дьяволы» дома сыграют против «Тампы».
Другие результаты игрового дня:
«Каролина» дома обыграла «Коламбус» (4:1). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне.
«Бостон» на выезде обыграл «Сент-Луис» (5:2). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов и нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записали на свой счет по результативной передаче.
«Баффало» на выезде победил «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шестую шайбу в этом сезоне.
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» (4:3 Б). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.