Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
5
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Три очка Грицюка помогли «Нью-Джерси» прервать серию поражений

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Оттаву» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Шимон Немец (6'), Арсений Грицюк (18'), Пол Коттер (25') и Коди Гласс (53'). У хозяев дубль оформил Дрейк Батерсон (2', 31'), еще один гол забил Тим Штюцле (13').

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил седьмую шайбу в этом сезоне, а также отметился результативными передачами в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Грицюк впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Он проводит дебютный сезон в североамериканской лиге. Всего на его счету 30 матчей, в которых он набрал 16 (7+9) очков.

«Нью-Джерси» прервал серию из пяти поражений подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 декабря, «дьяволы» дома сыграют против «Тампы».

Другие результаты игрового дня:

«Каролина» дома обыграла «Коламбус» (4:1). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне.

«Бостон» на выезде обыграл «Сент-Луис» (5:2). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов и нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич записали на свой счет по результативной передаче.

«Баффало» на выезде победил «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шестую шайбу в этом сезоне.

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Колорадо» (4:3 Б). Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.