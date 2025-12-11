Бобровский и Шестеркин отметились сумасшедшими сэйвами в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и оформил 12-ю победу в этом сезоне. В середине второго периода 37-летний россиянин отметился ярким спасением, сумев остановить шайбу после выхода «два в одного» в исполнении «Юты». Этот сэйв был признан лучшим моментом матча.