Бобровский и Шестеркин отметились сумасшедшими сэйвами в НХЛ

У гостей дубль оформил Сэм Беннетт (22', 24'), также отличились Картер Верхаге (20') и Антон Лунделль (60'). У хозяев дублем отметился Дилан Гюнтер (12', 24'), еще одна шайба на счету Джека Макбэйна (35').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и оформил 12-ю победу в этом сезоне. В середине второго периода 37-летний россиянин отметился ярким спасением, сумев остановить шайбу после выхода «два в одного» в исполнении «Юты». Этот сэйв был признан лучшим моментом матча.
«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 декабря, «пантеры» на выезде сыграют против «Колорадо».
В другом матче игрового дня «Чикаго» дома обыграл «Рейнджерс» (3:0). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. В самом дебюте встречи 29-летний россиянин совершил сумасшедший сэйв, вытащив шайбу из пустого угла в шпагате после броска нападающего «ястребов» Андре Бураковски.
Джефф Блэшилл
Майк Салливан
Спенсер Найт
(00:00-59:58)
Игорь Шестеркин
22:31
Мэттью Робертсон
25:25
Вьятт Кайсер
27:08
Луи Кревье
(Мэтт Грызлик, Джейсон Дикинсон)
34:27
Коннор Бедард
(Андре Бураковски)
43:52
Тайлер Бертуцци
(Райан Грин, Коннор Бедард)
44:35
Конор Шири
47:04
Луи Кревье
51:55
Джейсон Дикинсон
59:41
Сэм Кэррик
59:41
Сэм Кэррик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит