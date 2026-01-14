Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.00
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.40
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.20
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Каролина
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Гол и передача Бута помогли «Юте» разгромить «Торонто»

«Юта» дома обыграла «Торонто» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер (26', 27'), еще по одной шайбе забросили Майкл Карконе (4'), Джон-Джейсон Петерка (36'), Джек Макбэйн (54') и Даниил Бут (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Калле Йернкрука (44').

Нападающий «Юты» Даниил Бут забросил третью шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 20 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (3+3) очков.

«Юта» выиграла пять из семи последних матчей и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 16 января, клуб из Солт-Лейк-Сити дома сыграет против «Далласа».

Другие матчи игрового дня:

«Коламбус» дома обыграл «Калгари» (5:3). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко оформили по одной результативной передаче.

«Оттава» дома победила «Ванкувер» (2:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил четвертую шайбу в этом сезоне, прервав 18-матчевую серию без голов.

«Нэшвилл» дома обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Виннипег» дома обыграл «Айлендерс» (5:4). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников принял участие в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 из 22 бросков по своим воротам.

Юта
6:1
1:0, 3:0, 2:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
14.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center
Главные тренеры
Андре Туриньи
Крэйг Беруби
Вратари
Карел Веймелка
Деннис Хилдеби
1-й период
03:22
Майкл Карконе
(Джон Марино, Нэйт Шмидт)
06:51
Вильям Нюландер
07:37
Йон Петерка
13:13
Барретт Хэйтон
13:13
Барретт Хэйтон
13:13
Оливер Экман-Ларссон
15:30
Симон Бенуа
2-й период
25:26
Дилан Гюнтер
(Иэн Коул, Джек Макбэйн)
26:44
Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн)
29:44
Джек Макбэйн
35:25
Йон Петерка
(Даниил Бут, Иэн Коул)
3-й период
43:30
Калле Ярнкрок
(Оливер Экман-Ларссон)
53:29
Джек Макбэйн
(Майкл Карконе, Дилан Гюнтер)
56:54
Даниил Бут
(Йон Петерка, Барретт Хэйтон)
Статистика
Юта
Торонто
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит