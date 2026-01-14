Гол и передача Бута помогли «Юте» разгромить «Торонто»

У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер (26', 27'), еще по одной шайбе забросили Майкл Карконе (4'), Джон-Джейсон Петерка (36'), Джек Макбэйн (54') и Даниил Бут (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Калле Йернкрука (44').
Нападающий «Юты» Даниил Бут забросил третью шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 20 сыгранных матчей, в которых он набрал 6 (3+3) очков.
«Юта» выиграла пять из семи последних матчей и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 16 января, клуб из Солт-Лейк-Сити дома сыграет против «Далласа».
Другие матчи игрового дня:
«Коламбус» дома обыграл «Калгари» (5:3). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко оформили по одной результативной передаче.
«Оттава» дома победила «Ванкувер» (2:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил четвертую шайбу в этом сезоне, прервав 18-матчевую серию без голов.
«Нэшвилл» дома обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Виннипег» дома обыграл «Айлендерс» (5:4). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников принял участие в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 из 22 бросков по своим воротам.
Андре Туриньи
Крэйг Беруби
Карел Веймелка
Деннис Хилдеби
03:22
Майкл Карконе
(Джон Марино, Нэйт Шмидт)
06:51
Вильям Нюландер
07:37
Йон Петерка
13:13
Барретт Хэйтон
13:13
Барретт Хэйтон
13:13
Оливер Экман-Ларссон
15:30
Симон Бенуа
25:26
Дилан Гюнтер
(Иэн Коул, Джек Макбэйн)
26:44
Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн)
29:44
Джек Макбэйн
35:25
Йон Петерка
(Даниил Бут, Иэн Коул)
43:30
Калле Ярнкрок
(Оливер Экман-Ларссон)
53:29
Джек Макбэйн
(Майкл Карконе, Дилан Гюнтер)
56:54
Даниил Бут
(Йон Петерка, Барретт Хэйтон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит