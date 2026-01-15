«Рейнджерс» после травмы Шестеркина пропустили 30 шайб за 5 игр

Этот матч стал четвертой игрой для «Рейнджерс» после травмы российского вратаря Игоря Шестеркина, которую он получил 5 января в первом периоде домашней игры против «Юты» (2:3 ОТ). С тех пор нью-йоркцы проиграли «Баффало» (2:5), «Бостону» (2:10), «Сиэтлу» (2:4) и Оттаве (2:8), пропустив в общей сложности 30 шайб (3 — в пустые ворота). Ворота команды в этих матчах защищали американец Джонатан Куик и канадец Спенсер Мартин.