«Рейнджерс» после травмы Шестеркина пропустили 30 шайб за 5 игр

У гостей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон (3'), Ник Дженсен (5'), Брэди Ткачук (16'), Дилан Козенс (20'), Джейк Сандерсон (26'), Тома Шабо (33'), Дэвид Перрон (49') и Тим Штюцле (60'). У хозяев дубль оформил Гейб Перро (39', 46'), еще по одной шайбе забросили отличились Ноа Лаба (51') и Алексис Лафреньер (56').
Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 45 сыгранных матчей 15 (4+11) набранных очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в заключительной шайбе своей команды и также записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 34-летнего после 47 сыгранных матчей 51 (16+35) набранное очко.
Этот матч стал четвертой игрой для «Рейнджерс» после травмы российского вратаря Игоря Шестеркина, которую он получил 5 января в первом периоде домашней игры против «Юты» (2:3 ОТ). С тех пор нью-йоркцы проиграли «Баффало» (2:5), «Бостону» (2:10), «Сиэтлу» (2:4) и Оттаве (2:8), пропустив в общей сложности 30 шайб (3 — в пустые ворота). Ворота команды в этих матчах защищали американец Джонатан Куик и канадец Спенсер Мартин.
«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на пять очков. В воскресенье, 18 января, «сенаторы» дома сыграют против «Монреаля».
«Рейнджерс» проиграли восемь из девяти последних матчей и опустились на последнее, 16-е место на Востоке. В субботу, 17 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Филадельфии».
Майк Салливан
Трэвис Грин
Джонатан Куик
(00:00-32:23)
Леэви Мериляйнен
Спенсер Мартин
(32:23-58:26)
Спенсер Мартин
(c 59:11)
01:33
Винс Трочек
02:18
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Брэди Ткачак)
04:53
Ник Дженсен
(Дилан Козенс, Ридли Грейг)
15:01
Брэди Ткачак
(Ник Дженсен, Ридли Грейг)
19:54
Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Брэди Ткачак)
25:57
Джейк Сандерсон
(Артем Зуб, Ник Казинс)
32:23
Тома Шабо
(Ник Казинс, Дэвид Перрон)
38:55
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
40:00
Винс Трочек
45:26
Гейб Перро
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
48:20
Дэвид Перрон
48:55
Дэвид Перрон
50:44
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Скотт Морроу)
55:58
Алексис Лафренье
(Карсон Соуси, Артемий Панарин)
55:58
Ноа Лаба
59:11
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Брэди Ткачак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит