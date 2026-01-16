Ричмонд
Трамп пожал руку Бобровскому и назвал его легендарным вратарем

Накануне президент США Дональд Трамп принял в Белом доме игроков и тренеров обладателя Кубка Стэнли «Флориды».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

В своей речи Трамп упомянул российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского, а также пожал ему руку.

«Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли. У нас с ними небольшое соревнование. Великолепные люди!

И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против “Торонто Мейпл Лифс” во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей», — сказал Дональд Трамп.

Бобровский — чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Флорида Пантерз». Дважды признавался лучшим голкипером сезона в НХЛ (2013, 2017).

Напомним, «Флорида» выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах, обыграв «Эдмонтон Ойлерз». За клуб также выступает защитник Дмитрий Куликов. Летом 2025 года «Пантерз» подписали контракт с еще одним российским вратарем Даниилом Тарасовым.