Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Дубль Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Торонто»

«Вегас» дома обыграл «Торонто» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль в основное время оформил Павел Дорофеев (9', 43'), еще по одной шайбе забросили Кигэн Колесар (26'), Марк Стоун (51') и Томаш Гертл (60'). У гостей отличились Морган Райлли (3'), Вильям Нюландер (6'), Остон Мэттьюс (10'), Джон Таварес (33') и Скотт Лоутон (49'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Джейка Айкела на третьей минуте овертайма.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне, оба раза отличившись в большинстве. В концовке третьего периода 25-летний россиянин забросил третью шайбу, которая после видеопросмотра была отменена.

Всего на счету Дорофеева 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 35 (19+16) очков. Вместе с чехом Томашем Гертлом он является лучшим снайпером команды в этом сезоне.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 33 (12+21) очка.

«Вегас» одержал шестую победу в сезоне и идет четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 18 января, «рыцари» дома сыграют против «Нэшвилла».

Вегас
6:5
1:3, 1:1, 3:1
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
16.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17975 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крэйг Беруби
Вратари
Адин Хилл
(00:00-58:32)
Джозеф Уолл
(00:00-62:44)
Адин Хилл
(59:53-62:44)
1-й период
02:05
Морган Райлли
(Джон Таварес, Вильям Нюландер)
05:03
Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли, Брэндон Карло)
06:36
Джейк Маккейб
08:12
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
09:57
Остон Мэттьюс
(Трой Стэчер, Джейк Маккейб)
2-й период
20:48
Джейк Маккейб
25:51
Киган Колесар
(Ноа Хэнифин, Брэден Боумэн)
31:36
Томаш Гертл
32:46
Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэттью Найз)
3-й период
42:03
Истон Коуэн
42:10
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
48:58
Скотт Лотон
(Мэттью Найз, Стивен Лоренц)
50:14
Марк Стоун
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
59:53
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
Овертайм
62:44
Джек Айкел
(Марк Стоун, Ши Теодор)
Статистика
Вегас
Торонто
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит