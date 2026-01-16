Дубль Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Торонто»

У хозяев дубль в основное время оформил Павел Дорофеев (9', 43'), еще по одной шайбе забросили Кигэн Колесар (26'), Марк Стоун (51') и Томаш Гертл (60'). У гостей отличились Морган Райлли (3'), Вильям Нюландер (6'), Остон Мэттьюс (10'), Джон Таварес (33') и Скотт Лоутон (49'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Джейка Айкела на третьей минуте овертайма.