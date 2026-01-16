Дубль Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Торонто»

У хозяев дубль в основное время оформил Павел Дорофеев (9', 43'), еще по одной шайбе забросили Кигэн Колесар (26'), Марк Стоун (51') и Томаш Гертл (60'). У гостей отличились Морган Райлли (3'), Вильям Нюландер (6'), Остон Мэттьюс (10'), Джон Таварес (33') и Скотт Лоутон (49'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Джейка Айкела на третьей минуте овертайма.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне, оба раза отличившись в большинстве. В концовке третьего периода 25-летний россиянин забросил третью шайбу, которая после видеопросмотра была отменена.
Всего на счету Дорофеева 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 35 (19+16) очков. Вместе с чехом Томашем Гертлом он является лучшим снайпером команды в этом сезоне.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 33 (12+21) очка.
«Вегас» одержал шестую победу в сезоне и идет четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 18 января, «рыцари» дома сыграют против «Нэшвилла».
Брюс Кэссиди
Крэйг Беруби
Адин Хилл
(00:00-58:32)
Джозеф Уолл
(00:00-62:44)
Адин Хилл
(59:53-62:44)
02:05
Морган Райлли
(Джон Таварес, Вильям Нюландер)
05:03
Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли, Брэндон Карло)
06:36
Джейк Маккейб
08:12
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
09:57
Остон Мэттьюс
(Трой Стэчер, Джейк Маккейб)
20:48
Джейк Маккейб
25:51
Киган Колесар
(Ноа Хэнифин, Брэден Боумэн)
31:36
Томаш Гертл
32:46
Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэттью Найз)
42:03
Истон Коуэн
42:10
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
48:58
Скотт Лотон
(Мэттью Найз, Стивен Лоренц)
50:14
Марк Стоун
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
59:53
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
62:44
Джек Айкел
(Марк Стоун, Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит