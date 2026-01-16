Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Демидов забил «Баффало» и первым среди новичков набрал 40 очков

«Баффало» дома обыграл «Монреаль» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев хет-трик оформил Тейдж Томпсон (5', 46', 59'), еще по одной шайбе забросили Джош Доу (11') и Алекс Так (29'). У гостей отличились Коул Кофилд (4'), Иван Демидов (15') и Ник Сузуки (34').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 11-ю шайбу в сезоне. 20-летний россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди новичков, набрав за 48 матчей 40 (11+29) очков. Он стал первым новичком в этом сезоне, кому удалось добраться до этой отметки.

Демидов занял пятое место в истории «Монреаля» по скорости набора 40 очков среди новичков. Быстрее него это делали только Джо Мэлоун (1917/18, 16 матчей), Челль Далин (1985/86, 34 матча), Матс Неслунд (1982/83, 41 матч) и Ги Лафлер (1971/72, 44 матча).

«Монреаль» проиграл три из четырех последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на два очка. В воскресенье, 18 января, «хабы» на выезде сыграют против «Оттавы».

Баффало
5:3
2:2, 1:1, 2:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
16.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Колтен Эллис
(00:00-09:08)
Джейкоб Фаулер
(00:00-57:53)
Колтен Эллис
(c 09:21)
Джейкоб Фаулер
(58:20-58:35)
1-й период
03:11
Коул Кофилд
(Ноа Добсон)
03:46
Лэйн Хатсон
04:05
Тэйдж Томпсон
(Джейсон Зукер, Ноа Эстлунд)
09:21
Кайден Гуле
10:30
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Ноа Эстлунд)
12:50
Зак Бенсон
13:46
Боуэн Байрам
14:20
Иван Демидов
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
2-й период
22:32
Джейкоб Брайсон
23:05
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Коул Кофилд)
28:55
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
30:20
Боуэн Байрам
30:20
Майкл Мэтисон
3-й период
40:37
Филлип Дано
45:12
Тэйдж Томпсон
(Джош Доан)
47:08
Джордан Гринуэй
47:08
Брендан Галлахер
48:39
Оливер Капанен
58:20
Тэйдж Томпсон
(Зак Бенсон)
Статистика
Баффало
Монреаль
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит