Демидов забил «Баффало» и первым среди новичков набрал 40 очков

У хозяев хет-трик оформил Тейдж Томпсон (5', 46', 59'), еще по одной шайбе забросили Джош Доу (11') и Алекс Так (29'). У гостей отличились Коул Кофилд (4'), Иван Демидов (15') и Ник Сузуки (34').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 11-ю шайбу в сезоне. 20-летний россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди новичков, набрав за 48 матчей 40 (11+29) очков. Он стал первым новичком в этом сезоне, кому удалось добраться до этой отметки.
Демидов занял пятое место в истории «Монреаля» по скорости набора 40 очков среди новичков. Быстрее него это делали только Джо Мэлоун (1917/18, 16 матчей), Челль Далин (1985/86, 34 матча), Матс Неслунд (1982/83, 41 матч) и Ги Лафлер (1971/72, 44 матча).
«Монреаль» проиграл три из четырех последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на два очка. В воскресенье, 18 января, «хабы» на выезде сыграют против «Оттавы».
