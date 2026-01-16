Демидов забил «Баффало» и первым среди новичков набрал 40 очков

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 11-ю шайбу в сезоне. 20-летний россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди новичков, набрав за 48 матчей 40 (11+29) очков. Он стал первым новичком в этом сезоне, кому удалось добраться до этой отметки.