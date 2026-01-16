Российский вратарь «Айлендерс» признан второй звездой дня в НХЛ

Накануне «Айлендерс» в гостях обыграли финалиста Кубка Стэнли-2025 «Эдмонтон» со счетом 1:0. Сорокин отразил все 35 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль», одержав 15-ю победу в сезоне. Этот шатаут стал для него 27-м в карьере в НХЛ, а победа в матче — 140-й. Сорокин является лидером сезона по числу «сухих» матчей. Он был признан второй звездой дня в лиге.
Первой звездой игрового дня стал форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон. В домашнем матче с «Монреалем» (5:3) хоккеист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.
Третьей звездой дня стал американский нападающий «Вегаса» Джек Айкел, в домашней игре с «Торонто» (6:5 ОТ) он сделал три голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме.
В текущем сезоне «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью Йорка на выезде встретится с «Калгари».
