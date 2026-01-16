Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
6.10
П2
6.23
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
6
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Виннипег
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Российский вратарь «Айлендерс» признан второй звездой дня в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне «Айлендерс» в гостях обыграли финалиста Кубка Стэнли-2025 «Эдмонтон» со счетом 1:0. Сорокин отразил все 35 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль», одержав 15-ю победу в сезоне. Этот шатаут стал для него 27-м в карьере в НХЛ, а победа в матче — 140-й. Сорокин является лидером сезона по числу «сухих» матчей. Он был признан второй звездой дня в лиге.

Первой звездой игрового дня стал форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон. В домашнем матче с «Монреалем» (5:3) хоккеист оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой дня стал американский нападающий «Вегаса» Джек Айкел, в домашней игре с «Торонто» (6:5 ОТ) он сделал три голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме.

В текущем сезоне «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью Йорка на выезде встретится с «Калгари».

Эдмонтон
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
16.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18144 зрителя
Главные тренеры
Крис Ноблок
Патрик Руа
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-58:20)
Илья Сорокин
2-й период
38:42
Адам Пелек
3-й период
42:13
Эмиль Хейнеман
52:00
Леон Драйзайтль
53:42
Энтони Дюклер
(Калум Ритчи, Мэтью Барзал)
Статистика
Эдмонтон
Айлендерс
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит