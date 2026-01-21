Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Тарасенко оформил дубль во втором матче НХЛ подряд

«Монреаль» дома обыграл «Миннесоту» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филлип Дано (16'), Александр Каррье (20'), Лэйн Хатсон (33') и Коул Кофилд (60'). У гостей дубль оформил Владимир Тарасенко (11', 53'), еще одну шайбу забросил Брок Фэйбер (31').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счет две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. 20-летний россиянин укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке среди новичков — на его счету после 50 сыгранных матчей 43 (11+32) набранных очка.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в этом сезоне, продлив свою результативную серию до четырех матчей. Днем ранее 34-летний россиянин также отметился дублем. Всего на счету Тарасенко в этом сезоне 44 сыгранных матча, в которых он набрал 28 (13+15) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в двух последних шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 28-летнего россиянина 51 сыгранный матч, в котором он набрал 59 (25+34) очков. Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне и занимает десятое место в гонке бомбардиров.

«Монреаль» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на три очка. В пятницу, 23 января, «хабы» дома сыграют против «Баффало».

«Миннесота» опустилась на третье место на Западе и отстает от лидирующего «Колорадо» на 11 очков. В тот же день «дикари» дома сыграют против «Детройта».

Монреаль
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
21.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Джон Хайнс
Вратари
Якуб Добеш
Йеспер Валльстедт
(00:00-09:38)
Йеспер Валльстедт
(10:29-59:45)
1-й период
10:29
Филлип Дано
10:44
Владимир Тарасенко
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
15:22
Филлип Дано
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
15:53
Райан Хартман
19:08
Александр Каррье
(Майкл Мэтисон, Иван Демидов)
2-й период
30:16
Брок Фэйбер
(Кирилл Капризов, Винс Хиностроза)
32:35
Лэйн Хатсон
(Иван Демидов, Джейден Штрабл)
38:21
Райан Хартман
38:47
Лэйн Хатсон
3-й период
44:45
Нико Штурм
50:33
Лэйн Хатсон
51:49
Майкл Мэтисон
52:40
Владимир Тарасенко
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
59:45
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
Статистика
Монреаль
Миннесота
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
