Тарасенко оформил дубль во втором матче НХЛ подряд

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филлип Дано (16'), Александр Каррье (20'), Лэйн Хатсон (33') и Коул Кофилд (60'). У гостей дубль оформил Владимир Тарасенко (11', 53'), еще одну шайбу забросил Брок Фэйбер (31').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов записал на свой счет две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. 20-летний россиянин укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке среди новичков — на его счету после 50 сыгранных матчей 43 (11+32) набранных очка.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в этом сезоне, продлив свою результативную серию до четырех матчей. Днем ранее 34-летний россиянин также отметился дублем. Всего на счету Тарасенко в этом сезоне 44 сыгранных матча, в которых он набрал 28 (13+15) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в двух последних шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 28-летнего россиянина 51 сыгранный матч, в котором он набрал 59 (25+34) очков. Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне и занимает десятое место в гонке бомбардиров.
«Монреаль» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на три очка. В пятницу, 23 января, «хабы» дома сыграют против «Баффало».
«Миннесота» опустилась на третье место на Западе и отстает от лидирующего «Колорадо» на 11 очков. В тот же день «дикари» дома сыграют против «Детройта».
Мартен Сан-Луи
Джон Хайнс
Якуб Добеш
Йеспер Валльстедт
(00:00-09:38)
Йеспер Валльстедт
(10:29-59:45)
10:29
Филлип Дано
10:44
Владимир Тарасенко
(Куинн Хьюз, Матс Зуккарелло)
15:22
Филлип Дано
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
15:53
Райан Хартман
19:08
Александр Каррье
(Майкл Мэтисон, Иван Демидов)
30:16
Брок Фэйбер
(Кирилл Капризов, Винс Хиностроза)
32:35
Лэйн Хатсон
(Иван Демидов, Джейден Штрабл)
38:21
Райан Хартман
38:47
Лэйн Хатсон
44:45
Нико Штурм
50:33
Лэйн Хатсон
51:49
Майкл Мэтисон
52:40
Владимир Тарасенко
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
59:45
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит