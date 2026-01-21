Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Эдмонтоном»

У гостей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (26') и Коди Гласс (29'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэтта Савуа (28').
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил девятую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. 24-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
Всего на счету Грицюка 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 20 (9+11) очков.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не сумел отметиться результативными действиями, однако в конце первого периода устроил драку с канадским защитником Джонатаном Ковачевичем, который применил жесткий силовой прием против лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида. За этот эпизод 24-летний россиянин получил 17 минут штрафа.
«Нью-Джерси» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В субботу, 24 января, «дьяволы» на выезде сыграют против «Ванкувера».
«Эдмонтон» проиграл три из пяти последних матчей и занимает пятое место на Западе. В пятницу, 23 января, «нефтяники» дома сыграют против «Питтсбурга».
Крис Ноблок
Шелдон Киф
Тристан Джерри
Джейк Аллен
17:11
Василий Подколзин
17:11
Василий Подколзин
17:11
Василий Подколзин
17:11
Джонатан Ковачевич
25:23
Арсений Грицюк
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
27:02
Мэтт Савой
(Джейк Уолман, Айзек Ховард)
28:32
Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
29:52
Бренден Диллон
34:10
Йонас Зигенталер
35:00
Коннор Макдэвид
35:00
Коннор Браун
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит