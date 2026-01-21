Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Эдмонтоном»

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Эдмонтон» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (26') и Коди Гласс (29'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэтта Савуа (28').

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил девятую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. 24-летний россиянин был признан первой звездой встречи.
Всего на счету Грицюка 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 20 (9+11) очков.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не сумел отметиться результативными действиями, однако в конце первого периода устроил драку с канадским защитником Джонатаном Ковачевичем, который применил жесткий силовой прием против лидера «нефтяников» Коннора Макдэвида. За этот эпизод 24-летний россиянин получил 17 минут штрафа.

«Нью-Джерси» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В субботу, 24 января, «дьяволы» на выезде сыграют против «Ванкувера».

«Эдмонтон» проиграл три из пяти последних матчей и занимает пятое место на Западе. В пятницу, 23 января, «нефтяники» дома сыграют против «Питтсбурга».

Эдмонтон
1:2
0:0, 1:2, 0:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
21.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Шелдон Киф
Вратари
Тристан Джерри
Джейк Аллен
1-й период
17:11
Василий Подколзин
17:11
Василий Подколзин
17:11
Василий Подколзин
17:11
Джонатан Ковачевич
2-й период
25:23
Арсений Грицюк
(Коди Гласс, Дуги Хэмилтон)
27:02
Мэтт Савой
(Джейк Уолман, Айзек Ховард)
28:32
Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
29:52
Бренден Диллон
34:10
Йонас Зигенталер
35:00
Коннор Макдэвид
35:00
Коннор Браун
Статистика
Эдмонтон
Нью-Джерси
Штрафное время
19
11
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит