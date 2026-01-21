Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» победу над «Эдмонтоном»

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил девятую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. 24-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Всего на счету Грицюка 46 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 20 (9+11) очков.