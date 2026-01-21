Шайба Кузьменко помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе (1'), Кевин Фиала (9'), Тэйлор Уорд (25') и Андрей Кузьменко (33'). У гостей дубль оформил Джей Ти Миллер (17', 60'), еще одна шайба на счету Уилла Кайлле (9').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 10-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 29-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 20 (10+10) набранных очков.
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 17 (8+9) набранных очков.
«Лос-Анджелес» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 25 января, «короли» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».
«Рейнджерс» проиграли 10 из 12 последних матчей и занимают последнее, 16-е место на Востоке. В субботу, 24 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Сан-Хосе».
Джим Хиллер
Майк Салливан
Антон Форсберг
Джонатан Куик
Дарси Кемпер
00:18
Адриан Кемпе
(Кори Перри, Бренд Кларк)
01:33
Мэттью Робертсон
08:18
Уилл Куилль
(Скотт Морроу, Ноа Лаба)
09:00
Кевин Фиала
16:36
Джей Ти Миллер
(Брэйден Шнайдер, Мика Зибанежад)
24:23
Тэйлор Уорд
(Джефф Малотт, Самуэль Хелениус)
28:22
Алекс Лафферье
28:47
Джоэль Эдмундсон
32:37
Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Александр Тюркотт)
32:56
Брэйден Шнайдер
36:11
Брэйден Шнайдер
59:33
Джей Ти Миллер
(Владислав Гавриков, Винс Трочек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит