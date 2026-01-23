Ричмонд
Малкин: я никогда не говорил, что собираюсь завершать карьеру

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после выездной победы над «Эдмонтоном» (6:2) прокомментировал возможное завершение карьеры. Об этом сообщает журналистка Мишель Крекиоло.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

39-летний нападающий был признан второй звездой матча, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Я никогда не говорил, что собираюсь завершать карьеру. Все зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. Мы можем выигрывать в каждом матче», — сказал Малкин.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 39-летний россиянин готов пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 6,1 млн долларов в год, ради подписания нового соглашения с командой.

Перед стартом сезона «Питтсбург» не был заинтересован в новом соглашении с Малкиным, однако по ходу сезона «пингвины» пересмотрели позицию и готовы заключить новый контракт. Ожидается, что генменеджер клуба Кайл Дубас встретится с представителями россиянина в феврале во время паузы на Олимпийские игры.

В этом сезоне Малкин провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 39 (12+27) очков. По среднему количеству очков он проводит свой лучший сезон с 2020 года.

«Питтсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на шесть очков. В понедельник, 26 января, «пингвины» на выезде сыграют против «Ванкувера».

Эдмонтон
2:6
0:3, 1:2, 1:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Дэн Мьюз
Вратари
Тристан Джерри
Артур Шилов
(00:00-31:55)
Артур Шилов
(c 32:29)
1-й период
02:20
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Коннор Клифтон)
02:42
Энтони Манта
(Бретт Кулак, Джастин Бразо)
02:57
Сидни Кросби
(Райан Ши)
10:54
Спенсер Стэстни
11:25
Сидни Кросби
2-й период
23:47
Коннор Макдэвид
25:19
Джейк Уолман
(Маттиас Янмарк)
32:29
Рикард Ракелль
(Евгений Малкин, Брайан Раст)
34:27
Евгений Малкин
36:57
Бенджамин Киндел
3-й период
42:50
Егор Чинахов
(Томас Новак)
53:57
Мэтт Савой
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
Статистика
Эдмонтон
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
