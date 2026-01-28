Дорофеев оформил дубль в матче с «Монреалем»

Встреча прошла на домашней площадке «Монреаля». У хозяев шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.
Форвард «Вегаса» Дорофеев забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету 30-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 40 набранных очков (24+16).
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, как и его соотечественник из «Вегаса» Иван Барбашев.
«Вегас» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками.
В следующем матче «Вегас» на своем поле примет «Даллас».
Мартен Сан-Луи
Брюс Кэссиди
Якуб Добеш
(00:00-20:25)
Акира Шмид
(00:00-63:58)
Якуб Добеш
(20:36-63:58)
08:38
Павел Дорофеев
20:36
Иван Барбашев
24:24
Филлип Дано
(Захари Болдюк)
28:55
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Майкл Мэтисон)
30:31
Александр Хольц
36:34
Коул Кофилд
39:18
Лэйн Хатсон
41:37
Оливер Капанен
49:01
Ши Теодор
56:52
Павел Дорофеев
(Бен Хаттон, Брэден Боумэн)
59:27
Расмус Андерссон
63:58
Джейк Эванс
(Александр Тексье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит