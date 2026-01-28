Ричмонд
Дорофеев оформил дубль в матче с «Монреалем»

«Вегас» проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней площадке «Монреаля». У хозяев шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.

Форвард «Вегаса» Дорофеев забросил 24-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Всего на счету 30-летнего россиянина после 52 сыгранных матчей 40 набранных очков (24+16).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, как и его соотечественник из «Вегаса» Иван Барбашев.

«Вегас» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками.

В следующем матче «Вегас» на своем поле примет «Даллас».

Монреаль
3:2
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
28.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Брюс Кэссиди
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-20:25)
Акира Шмид
(00:00-63:58)
Якуб Добеш
(20:36-63:58)
1-й период
08:38
Павел Дорофеев
2-й период
20:36
Иван Барбашев
24:24
Филлип Дано
(Захари Болдюк)
28:55
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Майкл Мэтисон)
30:31
Александр Хольц
36:34
Коул Кофилд
39:18
Лэйн Хатсон
3-й период
41:37
Оливер Капанен
49:01
Ши Теодор
56:52
Павел Дорофеев
(Бен Хаттон, Брэден Боумэн)
59:27
Расмус Андерссон
Овертайм
63:58
Джейк Эванс
(Александр Тексье)
Статистика
Монреаль
Вегас
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит