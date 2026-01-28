Дорофеев оформил дубль в матче с «Монреалем»

Встреча прошла на домашней площадке «Монреаля». У хозяев шайбы в основное время матча забросили Филлип Дано (25-я минута) и Коул Кофилд (29). Автором решающего гола в овертайме стал Джейк Эванс (64). У гостей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9, 57), который был признан третьей звездой матча.