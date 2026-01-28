Сергачев забил Бобровскому и помог «Юте» обыграть «Флориду»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам. Процент отраженных бросков 37-летнего россиянина после этого матча упал до 87,4 — это с отрывом худший результат в его заокеанской карьере. За 16 лет в НХЛ он лишь раз заканчивал регулярный чемпионат с показателем менее 90% — в сезоне-2011/12 (89,9%).