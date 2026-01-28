Сергачев забил Бобровскому и помог «Юте» обыграть «Флориду»

У гостей заброшенными шайбами отметились Сандис Вилманис (23'), Коул Швиндт (30'), Михаил Сергачев (52') и Барретт Хэйтон (60'). У хозяев забивали Ник Шмальц (16'), Шон Дурзи (24') и Картер Верхаге (60').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на счету 27-летнего россиянина после 53 сыгранных матчей 37 (8+29) набранных очков.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам. Процент отраженных бросков 37-летнего россиянина после этого матча упал до 87,4 — это с отрывом худший результат в его заокеанской карьере. За 16 лет в НХЛ он лишь раз заканчивал регулярный чемпионат с показателем менее 90% — в сезоне-2011/12 (89,9%).
«Юта» выиграла шесть из семи последних матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 30 января, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Каролины».
«Флорида» прервала серию из трех побед подряд и занимает девятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на два очка. В тот же день «пантеры» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».
Пол Морис
Андре Туриньи
Сергей Бобровский
(00:00-14:48)
Витек Ванечек
(00:00-53:46)
Сергей Бобровский
(14:55-57:29)
Витек Ванечек
(c 53:48)
Сергей Бобровский
(57:51-58:30)
Сергей Бобровский
(59:04-59:16)
14:55
Брэндон Танев
15:46
Ник Шмальц
22:52
Сандис Вильманис
23:46
Шон Дурзи
(Джек Макбэйн, Майкл Карконе)
25:24
Нэйт Шмидт
29:55
Коул Швиндт
33:37
Эй Джей Грир
35:32
Клэйтон Келлер
39:29
Антон Лунделл
43:00
Майкл Карконе
51:05
Михаил Сергачев
(Шон Дурзи)
53:48
Мэттью Ткачак
53:52
Эван Родригес
53:52
Барретт Хэйтон
57:51
Мэттью Ткачак
57:51
Ник Шмальц
59:04
Барретт Хэйтон
(Кевин Стенлунд)
59:44
Картер Верхэге
(Сэм Беннетт, Брэд Маршан)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит