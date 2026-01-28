Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Сергачев забил Бобровскому и помог «Юте» обыграть «Флориду»

«Юта» на выезде победила «Флориду» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Сандис Вилманис (23'), Коул Швиндт (30'), Михаил Сергачев (52') и Барретт Хэйтон (60'). У хозяев забивали Ник Шмальц (16'), Шон Дурзи (24') и Картер Верхаге (60').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на счету 27-летнего россиянина после 53 сыгранных матчей 37 (8+29) набранных очков.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам. Процент отраженных бросков 37-летнего россиянина после этого матча упал до 87,4 — это с отрывом худший результат в его заокеанской карьере. За 16 лет в НХЛ он лишь раз заканчивал регулярный чемпионат с показателем менее 90% — в сезоне-2011/12 (89,9%).

«Юта» выиграла шесть из семи последних матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 30 января, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Каролины».

«Флорида» прервала серию из трех побед подряд и занимает девятое место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на два очка. В тот же день «пантеры» на выезде сыграют против «Сент-Луиса».

Флорида
3:4
0:1, 2:1, 1:2
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
28.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 20073 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Андре Туриньи
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-14:48)
Витек Ванечек
(00:00-53:46)
Сергей Бобровский
(14:55-57:29)
Витек Ванечек
(c 53:48)
Сергей Бобровский
(57:51-58:30)
Сергей Бобровский
(59:04-59:16)
1-й период
14:55
Брэндон Танев
15:46
Ник Шмальц
2-й период
22:52
Сандис Вильманис
23:46
Шон Дурзи
(Джек Макбэйн, Майкл Карконе)
25:24
Нэйт Шмидт
29:55
Коул Швиндт
33:37
Эй Джей Грир
35:32
Клэйтон Келлер
39:29
Антон Лунделл
3-й период
43:00
Майкл Карконе
51:05
Михаил Сергачев
(Шон Дурзи)
53:48
Мэттью Ткачак
53:52
Эван Родригес
53:52
Барретт Хэйтон
57:51
Мэттью Ткачак
57:51
Ник Шмальц
59:04
Барретт Хэйтон
(Кевин Стенлунд)
59:44
Картер Верхэге
(Сэм Беннетт, Брэд Маршан)
Статистика
Флорида
Юта
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит